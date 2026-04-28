Tunisie: Le migrant qui s'est introduit dans la maison d'une avocate traduit devant la justice

27 Avril 2026
La Presse (Tunis)

La sixième chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis a décidé de fixer au 11 mai prochain la date du procès d'un migrant en situation irrégulière originaire d'un pays d'Afrique subsaharienne. Il est accusé d'avoir escaladé et pénétré dans l'appartement d'une avocate situé au premier étage d'un immeuble à El Aouina (Tunis), malgré la présence d'une loge de gardiennage, et d'avoir utilisé et manipulé ses effets personnels comme s'il en était le propriétaire.

L'avocate Raja Abbassi, représentant la partie lésée, était présente à l'audience et a demandé le report de l'affaire afin d'engager les procédures civiles et de présenter des pièces justificatives, tout en insistant sur le caractère pénal du dossier.

Il convient de rappeler que le ministère public près le tribunal de première instance de Tunis avait émis un mandat de dépôt à l'encontre de l'accusé pour « introduction nocturne dans un domicile habité sans l'autorisation de son propriétaire, avec usage de la force », conformément aux articles 256 et 237 du Code pénal. Il est également poursuivi pour entrée sur le territoire tunisien sans documents officiels et séjour irrégulier, conformément aux articles 23 et 25 de la loi de 1968, avant d'être renvoyé devant la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis pour répondre des faits qui lui sont reprochés.

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