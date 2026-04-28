Tunisie: Sfax - Hôpitaux saturés, les députés tirent la sonnette d'alarme

Une délégation de la commission de la santé et des affaires sociales à l'Assemblée des représentants du peuple a effectué, du 22 au 24 avril 2026, une visite de terrain dans plusieurs établissements sanitaires du gouvernorat de Sfax afin d'évaluer l'état du système de santé publique et proposer des solutions aux insuffisances constatées.

Les députés ont relevé de nombreuses défaillances, notamment la vétusté des infrastructures, la fermeture de certains services dans l'hôpital régional de Bir Ali Ben Khalifa et la dégradation du centre de traitement des addictions de Thyna, totalement pillé. Ils ont appelé à des responsabilités face à cette situation.

Au CHU Habib Bourguiba de Sfax, qui enregistre près de 170 000 urgences par an et couvre 11 gouvernorats, la délégation a constaté une forte saturation des services, en particulier aux urgences. Les parlementaires ont recommandé de renforcer les structures de première et deuxième ligne afin de réduire la pression sur les hôpitaux universitaires.

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La visite a également concerné l'hôpital Hédi Chaker, reconnu pour ses avancées en greffe de moelle osseuse et en numérisation des dossiers médicaux, ainsi que plusieurs hôpitaux régionaux et locaux où des manques en ressources humaines, équipements et sécurité ont été signalés.

Les autorités régionales ont confirmé l'accord du ministère de la Santé pour la création d'un nouvel hôpital régional à Sfax et la relance du centre de traitement des addictions. L'objectif est également de positionner la région comme un pôle de tourisme médical.

Au terme de cette mission, les députés ont salué les efforts du personnel de santé malgré le manque de moyens, tout en réaffirmant leur engagement à suivre les problématiques soulevées et à coordonner avec les autorités compétentes pour améliorer la qualité des services de santé.