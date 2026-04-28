Tunisie: Sortie de résidence « Guerret El Anz » - Une exploration artistique entre mémoire et fragilité

Cette étape marque l'aboutissement d'un travail mené dans le cadre du programme Platform du réseau In Situ, qui soutient des formes artistiques contemporaines en lien avec les espaces publics et les dynamiques territoriales.

La première résidence du collectif Roof, intitulée « Guerret El Anz », s'est conclue le 17 avril par une répétition ouverte présentée à Dar Bach Hamba, siège de L'Art Rue. Cette étape marque l'aboutissement d'un travail mené dans le cadre du programme Platform du réseau In Situ, qui soutient des formes artistiques contemporaines en lien avec les espaces publics et les dynamiques territoriales. Au cœur de cette création, une réflexion sur l'expression tunisienne envisagée à travers un prisme dystopique.

Le projet interroge la manière dont traditions, rituels et mémoire collective peuvent être altérés, voire menacés, par les transformations sociales et politiques, les contraintes économiques et les effets de la mondialisation. Dans ce contexte mouvant, l'oeuvre met en lumière une tension : celle entre disparition et persistance. Car malgré les fragilités évoquées, subsiste une énergie tenace, une forme de continuité culturelle qui résiste à l'effacement.

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Le titre « Guerret El Anz » (le froid des chèvres) puise dans une expression amazighe désignant une courte période de froid intense à la fin de l'hiver, annonciatrice du printemps Cette image, à la fois rude et transitoire, devient une métaphore du projet : celle d'une vie qui persiste dans des conditions hostiles, d'une mémoire qui se maintient malgré les bouleversements. Pensée comme une installation chorégraphique et performative, la création repose sur un dialogue entre plusieurs disciplines artistiques. Le concept, la chorégraphie et l'interprétation sont portés par Houcem Bouakroucha et Feteh Khiari.

La dimension sonore, conçue et performée en direct par Rami Harrabi, ainsi que la création visuelle d'Achref Bettaieb, participent à construire un univers sensible et immersif. La scénographie, élaborée par Feteh Khiari et Achref Bettaieb, vient structurer cet espace de représentation hybride.

À travers cette première résidence, le collectif Roof propose une approche où le corps, le son et l'image s'entrelacent pour questionner les mutations contemporaines et leurs répercussions sur les formes d'expression culturelle. ne démarche qui s'inscrit dans une recherche plus large, attentive aux fragilités du présent et aux traces du passé.