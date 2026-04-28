Tunisie: Championnats arabes juniors, 2e journée - Treize médailles pour la Tunisie dont 4 or

27 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Les juniors tunisiens ont offert neuf nouvelles médailles dont quatre or à la Tunisie lors de la deuxième journée des Championnats arabes d'athlétisme de la catégorie (garçons et filles), qui se déroulent au stade d'athlétisme de Radès jusqu'au 30 avril.

Après la breloque d'or décrochée ce matin par Imen Saii au 5000m marche, sa compatriote, Boutheina Htit s'est illustrée cet après-midi dans les épreuves d'Heptathlon en totalisant 4548 points, au même titre que Yasmine Ghouibi qui a dominé le 100m Haies grâce à un temps de 14:12 et Mohamed Khalil Naiji qui a survolé le 5000m marche. De leur côté, Fatma Jarboui et Rahma Rekik ont brillé en décrochant l'argent, respectivement, aux épreuves d'Heptathlon (4442) et du saut en hauteur.

Pour leur part, Mohamed Sakka (800m), Nour Yousfi (lancer du poids), Rim Slimi (5000m) et Ritej Haddadi (saut en hauteur), se sont contentés du bronze. A l'issue de cette 2e journée, la Tunisie totalise 13 médailles (4 or, 4 argent et 5 bronze). La Tunisie participe à ces championnats arabes avec 34 athlètes : 18 hommes et 16 femmes. La compétition réunit 15 pays : la Tunisie, l'Algérie, la Palestine, le Qatar, l'Arabie saoudite, Oman, le Maroc, le Soudan, Bahreïn, la Somalie, le Yémen, l'Egypte, la Libye, le Liban et les Émirats arabes unis.

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