Tunisie: Le SAMB rétrograde en Ligue amateur - La chute d'un monument sacré

Désormais, les Maritimes n'arrêtent pas de faire le va-et-vient entre la Ligue 2 et les divisions inférieures...

On a pensé que cette saison allait être la bonne pour une longue vie en Ligue 2. Seulement on a vite déchanté du côté des supporters. En effet, dès la phase aller, les résultats étaient en dents de scie et l'équipe s'est retrouvée rapidement dans le bas du classement, une position qui lui a collé jusque dans les derniers mètres de l'arrivée de la compétition de la Ligue 2.

Le SAMB joue cet après-midi contre le CSHL pour le compte de la 24e journée, une simple formalité, la cause étant déjà entendue. Ce grand club, fondé en 1938, se trouve malheureusement à la croisée des chemins... En 23 matches disputés, il en a gagné 2, fait 8 nuls et perdu 13 fois, ce qui fait un total de 14 points loin derrière l'autre relégable, l'US Bousalem avec 23 points.

Une gestion défectueuse

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De comité provisoire en comité provisoire, il est difficile de gérer comme il se doit les affaires du Samb. Déjà du temps des présidents élus qui se sont succédé à la tête du club à l'instar de Nejib Gafsi, Tawfik Ouali ou encore Makram Matmati, quand il y avait une stabilité dans la direction, les difficultés de trouver notamment des ressources stables posaient de sérieux problèmes pour assurer la pérennité du club.

Aujourd'hui, la situation avec un président provisoire en la personne de Omar Ben Romdhane est encore pire! La pénurie de responsables capables de diriger le Samb et le « tenir » plus longtemps en Ligue professionnelle est une des causes essentielles de ce purgatoire!

« Imputer la faute à son prédécesseur »

Diriger le Samb n'est pas rendre service au club parce qu'il y a un vide au niveau des candidatures. Quand on prend les rênes du club, il faut assumer pleinement sa responsabilité avec tout ce qu'elle comporte comme problèmes. « Chaque responsable a tendance à imputer la faute à son prédécesseur », remarque l'ex- joueur et ex-entraîneur du Samb, Chekib M'haouech, lors d'une émission sportive.

Et d'ajouter, très remonté contre les Maritimes à l'issue de la large défaite subie face à l'OCK au Stade Azaiez Jaballah à l'occasion de la journée précédente : « Jamais de mémoire, nous n'avons perdu avec un score pareil (0-4) à Menzel Bourguiba ni même quand j'étais joueur. Le Samb est tombé bien bas. L'ambiance délétère qui a accompagné l'équipe durant cette saison a donné un coup au moral et les nombreuses grèves des joueurs n'ont pas aidé à décoller sur le plan sportif.

Beaucoup de choses doivent changer si l'on veut repartir du bon pied, la saison prochaine, à commencer par la modification des règlements intérieurs au club. Enfin, au vu de la qualité technique de l'effectif, il est vivement conseillé d'axer, dorénavant, le travail sur la formation des jeunes ». Le club qui a enfanté Ferid Hedhli, Mouldi Naffati ou encore Chokri Bejaoui et qui a côtoyé l'EST, le CSS, le CA, le CAB, le ST, etc... du temps de la Division 1, se retrouve en Ligue amateur niveau 1. Un vrai gâchis?!!