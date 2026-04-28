Afrique: 'Instances of Exceptional Moments of Hunger'- Une nouvelle anthologie portée par Afreximbank

Afreximbank dévoile Instances of Exceptional Moments of Hunger: Une nouvelle Anthologie puissante mettant en valeur la nouvelle génération d’écrivains d’Afrique et des Caraïbes

La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) a annoncé, le 27 avril, dans un communiqué officiel, la publication de « Instances of Exceptional Moments of Hunger », une nouvelle anthologie issue de l’atelier d’écriture créative CANEX 2024.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme Creative Africa Nexus (CANEX), mis en place pour découvrir, former et promouvoir de nouvelles voix littéraires en provenance d’Afrique et des Caraïbes.

Selon le communiqué, l’ouvrage réunit dix-neuf auteurs issus de seize pays de l’Afrique globale. Il propose une diversité de récits contemporains qui transcendent les frontières géographiques, linguistiques et les expériences individuelles. Les textes ont été élaborés à l’issue d’un atelier intensif et sélectif. Certaines nouvelles ont par ailleurs été traduites de l’arabe, du français et du portugais vers l’anglais, afin d’en élargir l’accès à un lectorat international.

L’anthologie est publiée en collaboration avec Narrative Landscape Press, une maison d’édition africaine indépendante basée à Nairobi et à Lagos. Elle aborde notamment les thèmes de l’identité, de la résilience, de l’aspiration et de la transformation, offrant un aperçu des dynamiques culturelles et émotionnelles qui traversent une nouvelle génération d’écrivains.

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Kanayo Awani, vice-présidente exécutive d’Afreximbank chargée du commerce intra-africain et du développement des exportations, a déclaré que cette publication constitue « bien plus qu’une simple compilation d’histoires », la qualifiant d’« investissement stratégique dans l’avenir créatif de l’Afrique ». Elle a souligné que des initiatives telles que l’atelier CANEX contribuent à structurer un vivier de propriété intellectuelle capable de s’exporter à l’échelle mondiale et de s’adapter à différents formats, notamment le cinéma et la télévision.

De son côté, Eghosa Imasuen, éditeur de Narrative Landscape Press, a rappelé que l’atelier, organisé en août 2024 à Aburi, au Ghana, visait à offrir aux jeunes auteurs un cadre propice au développement de leur pratique littéraire. Selon lui, cette anthologie témoigne de l’émergence de nouveaux talents appelés à se faire connaître auprès du public.

Au-delà de sa portée littéraire, cette publication s’inscrit dans une stratégie plus large d’Afreximbank visant à renforcer la place de la narration africaine dans l’économie créative mondiale. CANEX Creations Inc. (CCInc), filiale dédiée à l’investissement en propriété intellectuelle et soutenue par le Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), accompagnera la commercialisation et la diffusion de l’ouvrage. Des adaptations audiovisuelles de certaines œuvres sont également envisagées.