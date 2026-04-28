Sénégal: Le directeur de la Prévention des risques professionnels alerte sur le stress et le burn-out chez les travailleurs sénégalais

Dakar — Les risques psychosociaux, tels que le stress chronique et le burn-out ou syndrome d'épuisement professionnel, constituent une préoccupation croissante dans le monde du travail sénégalais, aggravés par l'essor du télétravail et des activités de services, a alerté le directeur de la Prévention des risques professionnels à la Caisse de sécurité sociale (CSS).

"Le monde du travail a énormément changé. Aujourd'hui, on parle de télétravail, de services qui, même s'ils ne sont pas des risques physiques, n'en sont pas moins des risques psychosociaux", a notamment déclaré Cheikh Makébé Sylla. Il s'exprimait dans un entretien accordé à l'Agence de presse sénégalaise (APS), en prélude à la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail commémorée le 28 avril de chaque année, et placée cette année sous le thème "Agissons pour un environnement de travail psychosocial sain".

Le directeur de la prévention des risques professionnels à la Caisse de sécurité sociale a, à cette occasion, décrit le burn-out comme "la souffrance en milieu de travail" et insisté sur le caractère progressif du stress professionnel, qui s'installe crescendo et appelle un suivi médical rigoureux des salariés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

C'est pourquoi, a-t-il dit, lors de ses contrôles en entreprise, la CSS sollicite désormais systématiquement les services de médecine du travail pour évaluer les dispositifs de suivi mis en place. Selon lui, une baisse de performance d'un salarié auparavant productif doit alerter le médecin du travail, estimant que les causes peuvent être professionnelles ou familiales.

Prévention et sensibilisation : les maîtres-mots

Le directeur de la Prévention des risques professionnels à la Caisse de sécurité sociale a, en outre, pointé le fatalisme comme étant un "frein culturel majeur à la prévention" de la santé et de la sécurité au travail. "Il y a une fatalité qui prévaut sur le terrain et qui conduit souvent à tout remettre à Dieu, alors que derrière tout accident il y a la main de l'individu", a-t-il fait remarquer, citant notamment le non-respect des consignes de sécurité.

Pour ancrer une culture de la prévention, la CSS s'appuie sur la formation, en lien avec l'Université de Dakar et d'autres instituts qui forment des ingénieurs en qualité, hygiène, sécurité et environnement (QHSE), a fait savoir Cheikh Makébé Sylla.

Evoquant le volet prévention dans les missions de la CSS, il a mentionné le concours du meilleur comité d'hygiène et de sécurité, qui récompense les lauréats par des bons de formation et d'équipements de protection individuelle. S'agissant de la sensibilisation, le directeur de la Prévention des risques professionnels a souligné les actions menées dans ce sens par la CSS auprès des boulangers de Kaolack (centre).

"La CSS propose aux entreprises affiliées du secteur formel un accompagnement comprenant le contrôle des conditions de travail, le conseil, ainsi que des formations en prévention et secourisme destinées à leur comité d'hygiène et de sécurité", a notamment affirmé Cheikh Makébé Sylla.