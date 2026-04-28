Sénégal: Louga - L'accès à l'eau potable, à l'électricité et aux infrastructures au coeur des inégalités territoriales

Louga — Les autorités administratives et le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités ont souligné, lundi à Louga (nord), la persistance d'inégalités territoriales marquées par les difficultés d'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux infrastructures routières et à la formation technique.

S'exprimant au terme d'un atelier régional de concertation consacré à la stratégie nationale de l'équité, la directrice générale du développement communautaire et de la promotion de l'équité, Assiya Gueye, a assuré que les préoccupations exprimées par les populations, à travers leurs maires, ont été prises en compte en vue d'une meilleure orientation des politiques publiques. Elle a expliqué que cette rencontre s'inscrit dans une démarche de diagnostic visant à "cartographier les inégalités" et à établir un état de référence permettant d'harmoniser les interventions de l'État, dans un contexte marqué par la raréfaction des ressources.

"Les disparités observées dans la région de Louga, bien que similaires à celles relevées ailleurs, présentent des spécificités locales nécessitant des réponses adaptées, notamment à travers la territorialisation des politiques sociales et l'utilisation d'outils comme le fichier unique social", a préconisé Assiya Gueye. De son côté, l'adjoint au gouverneur de Louga chargé du développement, Papa Leity Mar, a insisté sur les contraintes majeures qui freinent le développement de la région.

"Malgré un taux d'accès relativement élevé à l'eau, la qualité de celle-ci reste problématique dans le département de Louga, en raison de la salinité des nappes, rendant l'eau impropre à la consommation", a-t-il fait observer. "La région est entourée d'une bande saline, ce qui fait que l'eau disponible est souvent saumâtre", a-t-il expliqué, plaidant pour une synergie d'actions avec les services de l'hydraulique, notamment à partir des ressources du Lac de Guiers.

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"Dans le département de Kébémer, les difficultés portent davantage sur l'enclavement, avec un déficit en routes goudronnées entravant la mobilité et l'écoulement des productions agricoles", a-t-il ajouté. Il a également relevé que l'accès à l'électricité constitue une contrainte transversale dans les trois départements de la région, freinant le développement socio-économique des zones rurales. Sur le plan éducatif, M. Mar a déploré l'absence de lycée technique dans la région, obligeant les élèves à poursuivre leur formation dans d'autres localités comme Saint-Louis, Thiès ou Diourbel.

L'adjoint au gouverneur de Louga chargé du développement a par ailleurs alerté sur les conséquences de la suppression de l'entrée en classe de sixième, qui devrait entraîner une forte pression sur les capacités d'accueil des établissements scolaires dès l'année prochaine. Face à ces défis, les autorités plaident pour une meilleure coordination des politiques publiques et une prise en compte accrue des réalités territoriales, afin de corriger durablement les inégalités sociales et spatiales.