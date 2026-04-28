Sénégal: Kolda - Le PUDC procède à la mise en service de nouvelles infrastructures électriques

Le Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC) a procédé, lundi, à la mise en service de nouvelles infrastructures électriques dans plusieurs localités de la région de Kolda (Sud), a constaté l'APS.

Cette opération fait suite à l'inauguration de la dorsale électrique reliant Fafacourou, Dabo et Coumbacara, lors de la tournée économique du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dans la région de Kolda. "Il s'agit de dix localités électrifiées dont neuf villages des communes de Dabo et Bagadadji, notamment Tabassaye Manding, Sare Souma, Sinthiang Guiro, Sinthiang Maodo, Wakilare Kayel, Vélingara Bocar, Missirah Ousmane et Sare Seyni mais aussi la commune de Coumbacara", a indiqué Gade Kounta, coordonnateur national du Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC).

Il a souligné que la commune de Coumbacara, restée sans électricité depuis sa création, a franchi une étape historique avec la mise en service de ce dorsale électrique. Ces nouvelles mises en service vont avoir un impact sur les conditions de vie des populations bénéficiaires, a-t-il souligné, assurant que plus de 900 personnes sont directement impactées. Le PUDC indique que ces actions s'inscrivent en droite ligne de la Stratégie nationale d'électrification rurale visant l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2029.