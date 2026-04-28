Sénégal: Le FDR boycotte la rencontre du ministre de l'Intérieur avec les leaders des partis politiques

27 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR, opposition) a décidé de ne pas participer à la rencontre prévue jeudi 30 avril entre le ministre de l'Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, et les leaders des partis politiques.

Le FDR "exige que les documents issus du 'comité de relecture' [des conclusions du dialogue national de mai 2025] soient soumis à la discussion" d'abord. Dans un communiqué parvenu à l'APS, cette coalition de partis d'opposition exige "que soient prises en compte les observations de l'opposition [...] exclue de [la] rédaction" des conclusions de la concertation tenue en mai dernier.

"Le FDR rappelle que les partis d'opposition ayant participé au dialogue national avaient dénoncé [...] leur exclusion dudit comité et décliné toute responsabilité quant à ses conclusions", affirment ses leaders, ajoutant : "Ceux qui n'avaient pas participé au dialogue avaient rejeté [ses] résultats".

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Le Front pour la défense de la démocratie et de la République annonce aussi qu'il "convie tous les partis d'opposition à une rencontre d'urgence, afin de mettre en place les actions de riposte démocratique devenues indispensables". Mouhamadou Bamba Cissé va présider, jeudi 30 avril, une réunion des leaders des partis politiques légalement constitués. Il s'agira d"'une prise de contact" avec les leaders politiques d'un "partage d'informations relatives au processus électoral", selon un communiqué de M. Cissé.

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