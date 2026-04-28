Sénégal: Neuf coachs sélectionnés pour l'Esports Nations Cup 2026

Dakar — Neuf coachs sénégalais ont été sélectionnés par l'Esports Foundation (EF) pour encadrer les équipes nationales et piloter leur préparation en vue de l'Esports Nations Cup 2026 (ENC), qui se tiendra du 2 au 29 novembre 2026 à Riyad, en Arabie saoudite, a appris lundi l'APS, de la Fédération sénégalaise des sports électroniques et disciplines associées (FESSEDA).

Ces neuf techniciens d'élite, spécialisés dans des disciplines distinctes, figurent parmi les 730 premiers coachs retenus à l'échelle mondiale pour l'Esports Nations Cup 2026, une première pour l'e-sport national, selon la même source.

Les coachs sélectionnés sont : Abdoulaye Mody Bakayokho, dit "KaWolsky", en Mobile Legends: Bang Bang ; Assane Ndiaye, dit "Kirene", en Valorant ; Boubacar Barry, dit "Malcolm", en Tom Clancy's Rainbow Six Siege ; Cédric Portes, dit "Cedric PS", en Honor of Kings ; Dibril Tambadou Diene, dit "Cheflivai", en Rocket League ; Ian G. C. Messa Ebang, dit "Claosniper", en Dota 2 ; Lamine Ndiaye, dit "NX1LAMINE", en PUBG: Battlegrounds ; Mamadou Sy, dit "HADEZ", en PUBG Mobile ; Papa Cheikh Ndiaye, dit "L9 K2C", en League of Legends.

L'équipe nationale du Sénégal d'eFootball Console (mode 2v2) a réussi, le 14 avril dernier, une entame encourageante lors de la première journée des qualifications africaines de la FIFA Esports Nations League 2026.

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Finalistes de l'édition 2025, les "eLions", dirigés par le sélectionneur Mohamed Abdalhi Diouf, alias "MIAD", ont enregistré trois victoires et deux matchs nuls dans le groupe B, avec des résultats face à l'île Maurice (1-1), au Nigeria (2-2), puis des succès contre le Tchad (3-0), le Kenya (4-0) et la Tanzanie (4-0). Le duo composé de Haddiyatou Lahi Diouf ("MOMOJUVE") et de Mamadou Mansour Diop ("MMDTH9") s'est illustré en mode deux contre deux, contribuant significativement aux performances de la sélection.

Grâce à ce bilan, le Sénégal se positionne favorablement pour la qualification à la phase finale. Au total, 32 équipes participeront à la compétition, sélectionnées sur la base du classement de l'Esports Nations Cup, complété par des qualifications en ligne et deux invitations (wild cards).