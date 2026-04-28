Sénégal: Les modifications apportées au Code des investissements ne tiennent pas compte de la nationalité des investisseurs selon un fonctionnaire

Dakar — Les modifications apportées au Code des investissements du Sénégal pour réduire notamment les lenteurs administratives ne tiennent pas compte de la nationalité des investisseurs, a précisé, lundi, à Dakar, le coordonnateur de la direction générale de la coopération et des financements extérieurs, Aziz Fall.

"Le nouveau Code des investissements introduit des réformes destinées à faciliter davantage l'installation des investisseurs étrangers au Sénégal, en réduisant notamment les lourdeurs administratives", a rappelé M. Fall lors d'une table ronde de la Chambre de commerce britannique au Sénégal (CCBS). Le nouveau Code des investissements comme "levier d'accélération des investissements britanniques au Sénégal" était le thème de cette rencontre organisée pour le lancement des activités de la CCBS.

Les modifications apportées à ce document en 2025 ne tiennent pas compte de la nationalité des investisseurs, a-t-il tenu à préciser. "Le Code des investissements ne fait pas d'offres [...] en fonction de l'origine de l'investisseur. Les avantages existent aussi bien pour les investisseurs étrangers que pour les nationaux", a soutenu Aziz Fall. La table ronde a été organisée par la Chambre de commerce britannique au Sénégal, dont les activités ont officiellement démarré ce lundi. Elle portait sur le nouveau Code des investissements comme "levier d'accélération des investissements britanniques au Sénégal".

L'ambassadrice du Royaume-Uni au Sénégal, Carine Robarts, le président de la Chambre de commerce britannique au Sénégal, Karim Ndiaye, et Aziz Fall, représentant du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, ont pris part à la table ronde. Le président du Club des investisseurs sénégalais, Pierre Atépa Goudiaby, des représentants des douanes, des impôts et des domaines, ainsi que de l'APIX, l'agence nationale chargée de la promotion des investissements et des grands travaux de l'État, y ont participé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Avant l'adoption du Code des investissements, il existait déjà un cadre fiscal et douanier, qui permettant de gérer ces aspects. Mais des ajustements étaient nécessaires pour éviter que les investisseurs ne soient découragés par certaines difficultés", a rappelé Aziz Fall. D'après lui, les principales modifications du Code des investissements portent facilitent la lisibilité du parcours administratif.

Selon M. Fall, les entrepreneurs britanniques considèrent le Sénégal comme une destination privilégiée de leurs investissements. Des allègements fiscaux et la mise en place d'un guichet unique font partie des innovations apportées au Code des investissements, a-t-il rappelé. "Le temps est un facteur essentiel dans un projet d'investissement. Si l'investisseur se perd dans des méandres administratifs, il risque de se décourager", a prévenu Aziz Fall.