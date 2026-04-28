Sénégal: Vers l'introduction de nouveaux vaccins dans le PEV selon le coordinateur

Dakar — Le Programme élargi de vaccination (PEV) envisage d'étendre son champ d'intervention avec l'introduction de nouveaux vaccins, notamment ceux contre le paludisme, la rage et la méningite d'ici 2030, a-t-on appris de son coordonnateur Ousseynou Badiane.

"Les objectifs d'ici 2030 sont de consolider les acquis et d'introduire de nouveaux vaccins. Le vaccin contre la rage doit être introduit pour la protection post exposition et éventuellement le vaccin Hexavalent contre la méningite. Nous avons aussi le vaccin contre le paludisme", a notamment déclaré Ousseynou Badiane. Il s'exprimait dans une interview accordée à l'Agence de presse de sénégalaise (APS) dans le cadre de la Semaine mondiale de la vaccination commémorée du 24 au 30 avril.

L'édition 2026 est placée sous le thème "Pour chaque génération, les vaccins agissent". Selon le coordonnateur du PEV, l'une des priorités au niveau mondial concerne l'extension des cibles de la vaccination à tous les âges. "Nous avons inclus la deuxième année de vie avec l'inoculation des doses de rappel pour la rougeole depuis 2014", a-t-il par exemple dit.

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"En 2025, nous avons introduit la dose de rappel pour l'Hexavalent, le vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B et les infections à Haemophilus influenzae de type B [qui peut provoquer des infections graves comme des méningites] et le vaccin polio inactivé (VPI). Pour les femmes enceintes, nous utilisons le vaccin contre le tétanos avec une fraction diphtérique, depuis 2013, qui permet de faire la dose de rappel chez cette cible", a ajouté le coordonnateur du PEV.

"Nous sommes en train de consolider tous les vaccins qui ont été introduits. Et dans les perspectives, il n'est pas exclu que d'autres vaccins soient introduits pour des cibles plus âgées et qu'à terme, chaque groupe d'âge dispose de vaccins adaptés à son âge", a annoncé Ousseynou Badiane.

Il a en outre tenu à souligner qu'il y a eu des baisses de couverture qui n'étaient pas seulement liées à la désinformation, mais plutôt liées au contexte global du COVID qui avait impacté tout le système de santé et particulièrement le système de vaccination.

En réponse à cette situation, une note conceptuelle sur la continuité des services et le rattrapage des enfants durant la COVID 19 avait été élaboré avec un franc succès, a affirmé le coordonnateur du PEV. "Ce rattrapage a continué durant les années qui ont suivi et, actuellement, nous n'avons pas d'enfant, communément appelé zéro dose, qui n'a pas été vacciné. La dernière enquête de couverture vaccinale datant de 2025 a montré que 96% des enfants ont reçu le PENTA A, qui signifie que le taux d'enfants zéro dose est inférieur à 5%", a-t-il souligné.