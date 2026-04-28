Sénégal: Saint-Louis - Une mission du Centre de vérification technique pour le contrôle des minibus selon Cheikhou Chérifou

Saint-Louis — Une équipe du Centre de vérification technique de Dakar est actuellement à Saint-Louis (nord) pour une mission de trois jours visant à faciliter le contrôle technique des minibus de 12 à 19 places, appelés communément "Cheikhou Chérifou".

"Nous sommes à Saint-Louis pour exécuter les directives du ministère des Transports visant à permettre aux transporteurs d' autocars de 12 à 19 places de pouvoir faire leur contrôle technique sur place grâce à l'installation d'un banc de contrôle mobile", a dit aux journalistes, Ababacar Mboup, responsable du Bureau Veritas du Centre de vérification technique de Dakar. Il a indiqué que ce dispositif mobile sillonnera l'ensemble du territoire national pour permettre aux véhicules de transporte en commun communément appelés "Cheikhou Cherifou" d'accéder au contrôle technique.

"On donnera ensuite aux transporteurs locaux, un document qui leur permettra de circuler", a-t-il ajouté, indiquant que cette campagne durera deux mois, précisément du 21 avril au 19 juin 2026. M. Mboup souligne qu'il a été relevé sur ces types de véhicules beaucoup de défauts, avec notamment le problème d'aménagement des places à bord.

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Il a expliqué que ces types de véhicules modifiés pour transporter des personnes sont généralement destinés au transport de marchandises. "Du coup, le nombre de places n'est pas respecté de même que les distances entre les sièges", déplore-t-il.

"Donc, c'est ce qui a fait qu'on a amené ce dispositif pour faire l'ensemble des vérifications techniques afin que ces véhicules soient conformes à la réglementation sénégalaise", a-t-il encore laissé entendre en présence du chef de service régional du Transport terrestre, Omar Diène. Les responsables des transporteurs locaux ont salué cette mesure, demandant plus de compréhension pour se conformer aux normes règlementaires.