Sénégal: Kolda - Le nouveau commissaire central installé officiellement dans ses fonctions

Kolda — Le commissaire principal de police Ibrahima Diallo a été officiellement installé, lundi, dans ses fonctions de commissaire central de Kolda (sud), a constaté l'APS.

La cérémonie a été présidée par le contrôleur général de police Ndiarra Sène, actuel Directeur de la Sécurité Publique (DSP). Des autorités administratives, militaires et civiles ont pris part à cette passation de service entre le nouveau commissaire central de Kolda, Ibrahima Diallo et le commissaire sortant, Lat Dior Sall. Le Directeur de la Sécurité Publique, Ndiarra Sène, a recommandé à cette occasion, au nouveau commissaire central de Kolda de consolider les acquis de son prédécesseur et d'être à l'écoute des populations locales.

"Cette approche, selon lui, est la meilleure façon de recueillir leurs préoccupations et trouver avec elles, les meilleures réponses à leurs problèmes". Le commissaire Ibrahima Diallo était précédemment en mission pour les Nations unies en République Centrafricaine (RCA) avant d'être nommé à la tête du service régional de sécurité publique de Kolda.