Gambie: Le président Barrow inaugure la Route de Kiang West - Coût des travaux - 1.2 milliards de dalasis

Ce qui était autrefois considéré comme un discours politicien est devenu réalité. Ce samedi, le président Adama Barrow a procédé à l'inauguration de l'autoroute de Kiang West, longue de 91 km - la première route entièrement bitumée de la région.

Pendant des décennies, la route de Kiang West était dans un état piteux. Les résidents de la région devaient voyager des heures et des heures avant d'atteindre leur point de destination dans la région du Kombo ou à Banjul.

Lors de la pose de la première pierre en 2022, les nombreux critiques avaient émis des doutes quant à la finalisation de ce projet. Mais cinq ans plus tard, cette promesse a été remplie. La nouvelle route, entièrement financée par le gouvernement, permet de connecter les communautés profondément isolées de Sankandi, Kiang West, et Karantaba.

La cérémonie d'inauguration à Jiffarong était chargée d'émotions. Des centaines de personnes se sont alignées sur la route pour saluer le cortège présidentiel et manifester leur joie et soulagement de voir que leur communauté a été inclut dans la marche vers le développement national, signe manifeste de progrès pour leur communauté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des représentants de l'Agence Nationale Routière ont assuré que cette autoroute servira ces communautés pendant des décennies car le projet a été conçu pour répondre aux normes les plus élevées. Cette route n'est pas juste un savant mélange d'asphalte et de gravier, cette route aura un impact transformateur dans la mesure où elle facilitera l'accès aux populations à des soins de santé de qualité et permettra de stimuler les activités agricoles et commerciales de la région.

Dans son discours d'inauguration, le président Barrow a souligné l'importance de cette route. Il a déclaré : « Nous gardons à l'esprit que le manque d'infrastructures adéquates contribue à l'exode des jeunes vers les milieux urbains et entrave le développement économique. Et c'est la raison pour laquelle mon gouvernement accorde la plus grande priorité à la décentralisation et à la création d'opportunités pour les citoyens gambiens, et ce, peu importe leur lieu de résidence. Nous poursuivons cet objectif à travers des investissements dans la construction d'infrastructures routières, énergétiques, sanitaires et autres infrastructures de base. »

Pendant des années et des années, les communautés de Kiang ont vécu dans l'isolement, notamment durant la saison des pluies. « Les déplacements étaient compliqués, les activités économiques étaient bloquées, et l'accès aux services essentiels était limité. Cela a définitivement changé. »

« Le Projet de Construction de Route de Kiang West a ouvert la région au reste du pays et, plus important, au monde entier pour les opportunités d'affaires. Les agriculteurs peuvent désormais transporter efficacement leurs produits aux marchés, et les commerçants peuvent développer leurs opérations à moindres coûts et plus durablement. »

« En outre, les investisseurs peuvent désormais avoir accès des opportunités d'affaires qui étaient auparavant restreintes en raison de la faible connectivité. Et c'est cela que signifie le développement. Le développement consiste à rehausser de manière substantielle les conditions de vie des populations et devrait être mesuré, en fin de compte, non pas à travers les structures que nous érigeons, mais plutôt par les vies que nous transformons. »

« Depuis 2017, mon gouvernement a dû compter sur les ressources publiques pour financer d'importants projets de construction de routes. Cela est du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Grace à la mobilisation des recettes internes, nous avons pu investir plus de 18.5 milliards de dalasis en vue de la construction de plus de 1.200 km de routes adaptées à toutes les conditions climatiques. »

« Nous avons significativement transformé les liens entre toutes les régions du pays et renforcé l'intérêt et l'inclusion de toutes les communautés dans les projets de développement. Cela reflète notre vision consistant à utiliser les infrastructures pour stimuler la transformation économique, l'intégration nationale, et la croissance inclusive. »

« D'ici la fin de l'année 2026, mon gouvernement aura procédé à la construction de 375 km de routes bitumées supplémentaires. Cette énorme expansion est le résultat de stratégies politiques ancrées sur la mobilisation des ressources internes et sur des mécanismes de financement innovateurs. »

Pour sa part, le directeur général de l'Administration Nationale Routiere (NRA), Mr Sulayman Sumareh, a déclaré : « Ces routes ne sont pas uniquement des bandes de routes bitumées. Elles sont des possibilités d'opportunités. Elles permettront de rapprocher les agriculteurs des marchés, les mères des établissements de santé, les enfants des écoles, et favoriseront la création d'opportunités. Il se fut un temps où le sable et les inondations saisonnières étaient un obstacle à la mobilité des populations, désormais les populations pourront se déplacer avec aisance et dans la dignité. »

D'un point de vue technique, a-t-il poursuivi, le projet a été exécuté avec précision, vision, et en adhérant aux normes d'usage les plus élevés d'ingénierie civil. Les principales caractéristiques incluent une surface bitumée permettant de résister à toutes sortes d'intempéries climatiques, et une large chaussée de 10 mètres conçue pour faciliter le trafic automobile et accroitre la sureté des piétons.

« La construction d'ouvrages hydrauliques, notamment de ponceaux en béton armé, de caniveaux latéraux et de dispositifs de lutte contre l'érosion, indispensables à une gestion efficace des eaux pluviales et à la protection à long terme de la chaussée ; des travaux de terrassement complets, ainsi que la mise en place de couches de fondation et de base, réalisés avec un compactage adéquat afin de garantir la résistance, la stabilité et la longévité de l'ouvrage ; et des mesures intégrées de protection de l'environnement, visant à minimiser les perturbations écologiques et à promouvoir une infrastructure routière durable. »

Mr Babanding Kinteh, s'exprimant au nom du chef de village de Jifarong, a mis un accent particulier sur l'importance de cette route tout en rappelant à la mémoire de tous les difficultés auxquelles les résidents ont été confrontées en raison de la mauvaise qualité des infrastructures.

L'Imam Ceesay de Kiaf s'est fait l'écho de ces sentiments, notant que bien que des dignitaires de la Première République étaient originaires de Kiang West, la région n'avait jamais connu un développement d'une telle ampleur. Il a salué et contrasté le mode de gouvernance du gouvernement actuel avec celui des régimes précédents, insistant sur le fait que le président Barrow a choisi la voie de la réconciliation et du progrès au détriment de celle de la division et de l'exclusion.

Mr Fabou Sanneh, leader d'un mouvement de jeunes, a mis en lumière les frustrations de longue date de la communauté, indiquant que malgré le fait que les communautés s'acquittent régulièrement du paiement de leurs impôts et participent au processus électoral, la région a été en marge du développement. Il a exhorté le gouvernement à répandre les projets de développement dans les provinces les plus reculées, d'approvisionner les communautés défavorisées en électricité, et d'investir dans la construction de centres d'apprentissage et de parcs écotouristiques. Il a loué la mise en service de systèmes de transport ainsi que la construction d'hôpitaux et d'un mini-stade dans la région. Selon lui, la décennie de gouvernance du président Barrow a été marquée par un développement sans précédent dans la région.

Mme Jalika Janneh, qui représentait les femmes, a rappelé les difficultés qu'ont connues les résidents de la région lors de leurs périples dans le Kombo, où ils arrivaient souvent couverts de poussière. Elle a exprimé sa reconnaissance pour la construction de la nouvelle autoroute et l'avènement de l'électricité, et ce, tout en exhortant plus d'investissements dans la création de plantations, de marchés et de routes connexes afin de stimuler les moyens de subsistance des ménages et familles.

La Députée de l'Assemblée Nationale, Mme Maimuna Ceesay, a félicité le président pour la construction des infrastructures routières qui faisaient tant défauts. Elle a rejeté les allégations selon lesquelles le projet a été financé uniquement par le trésor public en se demandant pourquoi la communauté de Kiang West avait été négligée par les gouvernements précédents.

Le président du bureau régional du Parti Populaire National (NPP) a plaidé pour la construction d'un pont qui reliera Kiang à Badibou, tandis que le chef Lamin Drammeh a vanté le potentiel de cette nouvelle route pour attirer les investisseurs, stimuler les activités touristiques et réduire les mouvements migratoires vers les zones urbaines. Il a exhorté la création de plus d'institutions tertiaires, la réhabilitation des écoles, et la fourniture de machines à broyer et de bateaux de pêche.

Le chef Yahya Jarjusey a rappelé les jours où les déplacements intercommunautaires nécessitaient deux jours de voyage. Cette nouvelle route marque pour lui un point culminant. Le gouverneur régional Seedy Lamin Bah a mis un accent particulier sur le potentiel touristique de la région, et a fait remarquer que certains trajets qui nécessitaient des heures de voyage ne requièrent désormais que quelques minutes.

La Commission Electorale Indépendante (CEI) préoccupée par la double inscription de plus de 2000 personnes sur la liste électorale