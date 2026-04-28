Congo-Brazzaville: FAC - Lancement de l'année d'instruction 2026

A l'occasion de l'ouverture de l'année d'instruction le 28 avril à Brazzaville, les éléments des Forces armées congolaises (FAC) ont pris l'engagement d'acquérir et de préserver les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être en vue de garantir la disponibilité opérationnelle, conformément à leurs objectifs prioritaires pour cette année.

La cérémonie a été organisée dans l'enceinte de l'Ecole militaire préparatoire général Leclerc. La période d'instruction est celle au cours de laquelle les troupes défendent l'intégrité territoriale du pays ainsi que les institutions de la République et assurent la libre circulation des personnes et de leurs biens en maîtrisant toutes sortes de violence, dans le strict respect des règles d'engagement et de comportement.

A l'occasion, le chef d'état-major général des FAC, le général de division Guy Blanchard Okoï, a souligné que l'année d'instruction 2026 doit se conduire dans un esprit de rigueur, de persévérance et d'ingéniosité afin de toujours faire beaucoup avec peu dans l'exécution des très hautes orientations du président de la République, chef de l'Etat, chef suprême des armées.

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En effet, ce dernier a fixé aux FAC cinq principaux objectifs à atteindre, à savoir l'amélioration de la formation dans les écoles, les centres d'instruction et les stages ; la consolidation du niveau de disponibilité d'effort et de leurs capacités opérationnelles par l'entraînement à tous les niveaux et la mise en avant du contrôle de l'instruction ; la pratique régulière de l'entraînement physique militaire et sportif et la préparation à la mission opérationnelle, en y incluant, le suivi médical préventif; le maintien du niveau de discipline et de prise en main des hommes ; le marquage d'un effort particulier pour l'acquisition du savoir lié aux techniques de maintien de l'ordre aux opérations de sécurisation des frontières, à la protection et à la défense des zones sensibles...

En définitive, a-t-il indiqué, l'étape finale recherchée étant que les hommes et les femmes soient formés et entraînés physiquement et moralement, aptes à accomplir avec efficacité, professionnalisme et détermination, toutes leurs missions, aussi bien en opération intérieure qu'en opération extérieure. Au nom de tous les personnels des FAC, le commandant du 36e bataillon d'infanterie, le colonel Jean Bruno Elenga, a pris l'engagement d'acquérir les savoir-faire nécessaires afin d'atteindre le contrat d'objectif 2026. La cérémonie a pris fin par la visite des différents stands thématiques suivie d'un défilé militaire.