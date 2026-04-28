Congo-Brazzaville: Éducation et interculturalité - L'AISB célèbre le monde sous divers angles

L'École internationale américaine de Brazzaville (AISB) a offert, le 24 avril, une vibrante ode à la diversité culturelle, entre parade des nations, performances artistiques et découvertes culinaires.

Dans une explosion de couleurs, de rythmes et de saveurs, l'AISB a célébré sa Journée internationale autour du thème « Un monde, mille histoires », mettant en avant divers pays de tous les continents. Élèves, enseignants, parents et invités de marque ont partagé un moment d'immersion culturelle, transformant l'établissement en véritable carrefour des peuples.

Dès l'ouverture, la parade des nations a donné le ton. Drapeaux en main, les élèves ont défilé avec fierté, incarnant chacun un pays, tout en rendant hommage à la diversité collective. Une scène symbolique, à la fois festive et engagée, qui a illustré le vivre-ensemble au-delà des frontières. « Notre famille prend vie... quelle beauté ! Une tapisserie de nations, une symphonie de cultures », s'est enthousiasmée la directrice de l'AISB, Laura Viban, saluant « une célébration des identités où chaque tenue raconte une histoire ».

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La cérémonie, rehaussée par la présence de plusieurs membres du gouvernement, de diplomates et de représentants d'organisations internationales, s'est poursuivie avec une série de prestations artistiques. Danses traditionnelles, chants, poésies et performances scéniques se sont succédé, portés par des élèves de la maternelle au lycée. Des sonorités éthiopiennes aux rythmes sud-africains, ivoiriens... en passant par une immersion sénégalaise proposée par les élèves de première, chaque tableau a transporté le public à travers les continents.

Au-delà de la scène, l'expérience s'est prolongée dans les salles de classe, métamorphosées pour l'occasion en vitrines culturelles. Rwanda, Chine ou encore France : autant de pays explorés à travers des recherches, des objets artisanaux, des reproductions de sites emblématiques et des spécialités culinaires. Dans la salle dédiée au Rwanda, un représentant diplomatique a expliqué l'usage d'objets traditionnels liés au partage des boissons locales, illustrant l'importance des rituels communautaires dans la culture de ce pays.

Ce travail immersif, fruit de plusieurs semaines de préparation, témoigne de l'approche pédagogique de l'AISB, seule école au Congo à proposer le programme du baccalauréat international. « Nous sommes une école ouverte au monde. Nos élèves sont préparés à intégrer les universités les plus prestigieuses », a rappelé Laura Viban, soulignant les opportunités offertes aux apprenants.

Point d'orgue de la journée : le buffet international. Un véritable voyage gustatif où les convives ont pu savourer des plats venus d'horizons variés, prolongeant les échanges dans une atmosphère conviviale.

Pour Richelle Kadaba, élève, l'événement a tenu toutes ses promesses. « Chaque pays a quelque chose d'unique qui enrichit notre humanité. C'était impressionnant de célébrer toutes nos différences », a-t-elle confié.