Congo-Brazzaville: Complexe scolaire de Moukoundzi Ngouaka - Les élèves édifiés sur les dangers du paludisme et du choléra

La Brigade médicale congolaise (Brimedco), en partenariat avec le Leo club Brazzaville espoir et la Direction de l'hygiène et de la promotion de la santé, a organisé, le 25 avril, une journée éducative sur l'hygiène et plusieurs maladies transmissibles et non transmissibles au profit des élèves du lycée de Moukoundzi Ngouaka.

Organisée sur le thème « Les élèves dans la peau des experts de santé », la journée a mobilisé des centaines de lycéens. Durant le développement des ateliers thématiques, ils ont appris et se sont remémorés quelques gestes quotidiens nécessaires pour leur bien. Afin de faciliter et garantir la transmission optimale du message, les organisateurs ont opté pour une technique particulière : choisir certains élèves pour parler à leurs collègues sous forme d'exposés.

Les apprenants de cet établissement d'enseignement général ont informé, après une séance de coaching, leurs camarades sur les causes, les effets, les méthodes de prévention et le traitement du paludisme, du choléra, du VIH-sida et de Mpox. Les sujets concernant l'hygiène corporelle et les violences basées sur le genre ont également été évoqués par les jeunes présentateurs.

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«Ce jour restera inoubliable puisque c'était un moment d'information et de conscientisation très enrichissant. J'ai beaucoup appris, particulièrement en matière d'hygiène intime. Parfois, nous faisons des choses qui peuvent nuire à notre vie. Merci beaucoup et je souhaite que ce genre d'initiative se multiplie », a déclaré une élève de la classe de première D.

Des chiffres, des dates et des cas pratiques ont été présentés pour faciliter la compréhension globale. Pour certains élèves qui se sont mis dans la peau de médecins, cet exercice a suscité des vocations pour les métiers liés à la santé, tout en constituant une occasion de formation pratique sur la prise de parole en public.

Pour la vice-présidente de Leo club Brazzaville, espoir Nadia Peya, le contenu de cette activité répond parfaitement à leur programme d'actions. Cette activité de sensibilisation, qui a reçu l'autorisation du directeur départemental de l'Enseignement, Alain Claude Dangouma, s'inscrit également dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, ainsi que des ripostes aux épidémies de choléra et de Mpox.

Abordant dans le même sens, Davell Sitou, Past président du Leo club Nancy (France), a rappelé que cette activité n'est pas la première et ne sera pas la dernière puisque leur programme prévoit la réalisation des différentes intuitives qui visent le bien-être de certaines couches sociales. Il a indiqué, par ailleurs, qu'ils prévoient des descentes dans d'autres quartiers de Brazzaville. « Cette activité consolide notre position dans la continuité des projets en faveur des jeunes, notamment les élèves. Le but c'est de leur donner des espaces d'expression où ils peuvent nourrir des rêves concernant l'avenir du pays », a-t-il déclaré.

De leur côté, les membres de la Brimedco ont estimé que la mission est accomplie. Le Dr Bog Etahathyl Okandzet, vice-président de la Brimedco, a souligné que l'activité a permis de mettre les élèves dans la peau des experts. Selon lui, l'objectif était de permettre aux élèves de mener des recherches aux côtés des professionnels afin de sensibiliser leurs pairs aux risques, aux préventions et à la protection contre certaines pathologies. Il a ajouté que les échanges étaient courtois et que les orateurs maîtrisaient bien une assistance enthousiaste.

En guise de clôture, des certificats de participation ont été offerts aux élèves exposants, tandis que la direction de l'école a reçu des dispositifs de lavage de mains destinés aux apprenants, au personnel enseignant et aux agents de l'administration de ce lycée.