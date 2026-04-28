Congo-Brazzaville: Cuvette-Ouest - L'ambulance du CSI de Kellé réhabilitée

28 Avril 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Parfait Wilfried Douniama

Réhabilitée sur « fonds propres » du sous-préfet du district de Kellé, dans le département de la Cuvette-Ouest, Anatole Mouandza, l'ambulance du Centre de santé intégré (CSI) de cette localité vient d'être remise aux bénéficiaires.

Finies les tracasseries liées aux évacuations des patients de Kellé vers Owando ou Ewo où ils étaient sommés de débourser jusqu'à 200 000 FCFA. « L'ambulance est là, elle a été bien réhabilitée et appartient à tous les habitants du district de Kellé. L'ambulance est là pour gérer, effectuer les évacuations et les urgences. Ce n'est pas le contraire », c'est en ces termes qu'Anatole Mouandza a remis ce moyen au personnel du CSI de Kellé, en présence des élus locaux du district et des représentants de la force publique.

Pour la réhabilitation de ce véhicule de transport des malades, le sous-préfet de Kellé a fait recours à l'ingéniosité de la société Valdi. Selon lui, les deux premières sociétés choisies avaient brillé par l'incompétence notoire et l'escroquerie. « J'ai le devoir de remercier de tout mon coeur l'équipe de Valdi qui a finalisé les travaux du véhicule dans le sens positif, bien sûr, parce que les résultats sont satisfaisants et le véhicule est en état, vous pouvez l'utiliser maintenant », s'est-il réjoui.

Le sous-préfet de Kellé a demandé, par ailleurs, à Dieu de pardonner « ses persécuteurs » qui gèrent leurs problèmes dans les réseaux sociaux. Selon lui, au moment où il se battait corps et âme pour finaliser les travaux du véhicule, des images étaient diffusées sur les réseaux sociaux, le critiquant d'avoir confisqué le véhicule. « Mais que ceux-là sachent qu'en faisant cela, ils sont en train de freiner le développement de cette localité », a déploré Anatole Mouandza.

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Déjà en proie à des difficultés d'approvisionnement en produits pharmaceutiques, le CSI de Kellé est resté pendant longtemps sans ambulance. Le geste du chef de ce district vient soulager tant soit peu les souffrances de la population. « L'ambulance n'est pas là pour les transports en commun, mais pour aider la population, pour les urgences et pour des tâches d'évacuation... Le sous-préfet n'est pas le gestionnaire de l'ambulance qui sera gérée par les responsables de l'hôpital. Moi, je ne suis pas médecin ni assistant, je ne suis pas du personnel de l'hôpital. Après la cérémonie de remise officielle, vous allez constater que ce véhicule sera toujours parqué à la résidence du sous-préfet pour des raisons de sécurité et de bon suivi », a-t-il précisé.

Pour le fonctionnement de cette ambulance, Anatole Mouanda a demandé au personnel de l'hôpital d'en trouver un conducteur qu'il va rémunérer tout en assurant l'entretien du véhicule.

Une initiative positivement appréciée par les bénéficiaires. Conseiller départemental de la Cuvette-Ouest élu à Kellé, Bienvenu Ondoukou a eu des mots justes pour encourager le bienfaiteur. « L'ambulance destinée à l'hôpital était tombée en panne, mais pour des raisons financières on n'a pas pu l'arranger. Aujourd'hui, il y a eu un bon samaritain qui a pensé la réhabiliter, il est venu vous la remettre. Tout le monde est satisfait, on voit l'ambulance en bon état », a-t-il salué.

Profitant de cette occasion, Anatole Mouandza a infiniment remercié les habitants du district de Kellé pour avoir voté massivement le président de la République lors de l'élection de mars dernier à hauteur de 99,98%.

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