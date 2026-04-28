Cameroun: Nord-ouest - Comment l'armée tente de reconquérir la confiance des civils

Depuis des années, le Nord-Ouest du Cameroun vit sous tension. Entre les exactions des combattants séparatistes et les abus militaires signalés, les civils ont appris à se méfier de tout le monde. Aujourd'hui, quelque chose se fissure dans ce mur de défiance.

Ce qui se passe : des soldats qui changent de posture

Les initiatives civilo-militaires dans la région Nord-Ouest constituent une rupture avec les pratiques passées. Le 3e Bataillon d'Intervention Rapide, le 3e BIR, est au coeur de ce tournant opérationnel. Ses unités multiplient les activités d'engagement communautaire : présence de proximité, soutien aux populations, interactions directes avec les habitants.

Ces actions ne sont pas spontanées. Elles s'inscrivent dans une stratégie délibérée de reconstruction du lien entre forces armées et populations civiles, dans un contexte où la crise anglophone dure depuis 2016.

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Pourquoi la confiance s'est effondrée

La crise anglophone au Cameroun se définit comme un conflit armé opposant les forces gouvernementales aux groupes séparatistes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, deux régions à majorité anglophone. Ce conflit a causé des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés, et la destruction de nombreuses communautés.

Dans ce contexte, les populations ont subi une double violence. D'un côté, les combattants sécessionnistes ont imposé des taxes, des enlèvements, des exécutions. De l'autre, des cas d'abus militaires ont été documentés et largement relayés, creusant un fossé de méfiance profond entre l'armée et les civils.

Ce fossé n'est pas anecdotique. Sans coopération civile, le renseignement sur le terrain s'effondre. Sans renseignement, les opérations militaires deviennent aveugles. La défiance alimentait directement l'insécurité.

Comment fonctionne la reconquête de confiance

La reconstruction de la confiance civilo-militaire repose sur un mécanisme en trois temps. D'abord, la visibilité non menaçante : des soldats présents dans les marchés, les écoles, les lieux de vie, sans posture d'intimidation. Ensuite, le soutien concret : des actions de distribution, d'assistance, de présence dans les moments du quotidien. Enfin, le dialogue : des réunions communautaires où les habitants peuvent exprimer leurs craintes directement aux officiers.

L'objectif déclaré est double. Améliorer le partage de renseignement avec les populations locales, qui restent les meilleures sources d'information sur les mouvements des groupes armés. Et rompre l'isolement des communautés rurales qui, faute de protection crédible, se retrouvent à la merci des factions armées.

Ce modèle s'appuie sur des doctrines éprouvées ailleurs, notamment dans des contextes de contre-insurrection en Afrique subsaharienne, où la légitimité perçue de l'armée conditionne directement son efficacité opérationnelle.

Entre espoir fragile et vigilance nécessaire

L'enjeu est la crédibilité de la démarche. Les populations du Nord-Ouest camerounais ont été déçues trop souvent pour accorder une confiance rapide. Chaque incident chaque nouveau signalement d'abus anéantirait des semaines d'efforts. La cohérence entre le discours et les actes constitue la variable déterminante.

Si ces initiatives civilo-militaires s'inscrivent dans la durée, elles pourraient modifier structurellement la dynamique du conflit. Un tissu social partiellement reconstruit permettrait aux communautés de reprendre une vie normale, de scolariser leurs enfants, de cultiver leurs terres. Ce retour à une vie ordinaire constitue en soi une victoire stratégique contre les groupes armés, qui prospèrent sur le chaos et l'abandon.

La paix se construit ou ne se construit pas

Les habitants du Nord-Ouest regardent. Ils observent chaque geste, chaque parole, chaque comportement des soldats qui frappent désormais à leur porte différemment. Leur verdict ne viendra pas d'un communiqué officiel. Il viendra du quotidien.

La vraie question n'est pas de savoir si l'armée camerounaise peut changer d'image. C'est de savoir si elle peut changer de pratiques durablement, vérifiablement, et sous le regard de ceux qu'elle est censée protéger.