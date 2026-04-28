Sénégal: Ouverture de l'autoroute Mbour-Thiadiaye - Une nouvelle étape dans le développement du réseau autoroutier

Après une ouverture provisoire et gratuite lors de la Tabaski 2025, pour fluidifier le trafic et décongestionner la sortie de Keur Balla (Mbour), le tronçon autoroutier reliant Mbour à Thiadiaye, sera officiellement inauguré et ouvert à la circulation à partir de ce mercredi 29 avril 2026.

Le tronçon Mbour-Thiadiaye, long de 22 kilomètres, s'inscrit dans le cadre du grand projet d'autoroute à péage reliant Mbour à Fatick et Kaolack. Alors que les travaux n'étaient pas encore totalement finalisés, les autorités sénégalaises ont pris une décision salutaire à l'approche de la Tabaski 2025, célébrée le 7 juin de cette année-là. Face aux traditionnels embouteillages sur l'axe Dakar-Kaolack, le préfet du département de Mbour a annoncé l'ouverture provisoire et gratuite du tronçon Mbour-Thiadiaye.

Cette mesure était entrée en vigueur du mercredi 4 juin à 9h au mardi 10 juin 2025 à 23h. Pendant cette semaine, seuls les véhicules particuliers et les transports publics de voyageurs étaient autorisés à emprunter gratuitement ce tronçon de 22 kilomètres. Les camions gros-porteurs, eux, en étaient exclus.

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Près d'une année plus tard, en Conseil des ministre du mercredi 8 avril 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a ordonné la mise en service immédiate des sections entièrement achevées de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack. Saluant l'état d'avancement des travaux à hauteur de 92%, le chef de l'État a particulièrement insisté sur l'ouverture rapide à la circulation de la section Mbour-Thiadiaye, déjà prête, et a demandé d'accélérer la réalisation du tronçon Thiadiaye-Kaolack.

Lors d'une conférence de presse tenue le 21 avril 2026 au Building administratif Mamadou Dia, dans le cadre de « Kaddu » du gouvernement, le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a annoncé l'achèvement et l'inauguration imminente de plusieurs axes stratégiques, dont le tronçon Mbour-Thiadiaye. Cette mise en service s'inscrit dans un programme autoroutier national ambitieux. Selon Déthié Fall, sur un total de 521 kilomètres prévus, 221 sont actuellement en service. La « phase 2 » du programme, qui porte sur 200 kilomètres, a mobilisé un investissement de 80 milliards de FCFA.

Avec la réalisation du projet, les résultats attendus sont : augmenter la capacité d'écoulement du trafic, améliorer les conditions de trafic et de sécurité́ des zones traversées et l'accès aux services et équipements sociaux.