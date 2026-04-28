Sénégal: Commande publique - Les 9 membres du Conseil de régulation de l'ARCOP nommés

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a nommé par décret les neuf (9) membres du Conseil de régulation de l'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP). Issus de l'administration publique, du secteur privé et de la société civile, ils sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelables une fois, à compter du 22 avril 2026.

L'ARCOP est composée de trois (3) organes : le Conseil de régulation, le Comité de règlement des différends et la Direction générale. Le Conseil de régulation est l'organe délibérant. Il est tripartite, paritaire et composé de neuf (9) membres siégeant pour le compte de l'Administration publique, du secteur privé et de la société civile.

Les nouveaux membres ont pour mission principale la détermination des perspectives de développement de l'ARCOP, l'examen et l'approbation du budget et des différents rapports préparés et présentés par le Directeur général, l'adoption du règlement intérieur, des manuels de procédures internes, administratives financières, comptables, de recrutement et de gestion des ressources humaines.

Au titre de l'Administration publique :

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Présidence de la République : Monsieur Allé Nar Diop, Inspecteur du Trésor, Conseiller économique du Président de la République ; Ministère de la Justice : Madame Ndèye Rokhaya Sène, Magistrat, Directeur de Cabinet du ministre de la Justice ; Ministère des Finances et du Budget : Madame Yaye Anna Sèye Thiam, Ingénieur Statisticien Economiste.

Au titre des organisations patronales du Secteur privé :

Madame Raqui Wane, Juriste, Membre du Bureau exécutif (Conseil national du Patronat) ; Monsieur Talla Ndiaye, financier, Coordonnateur général du Pôle Économie, Finances et Fiscalité (Mouvement des Entreprises du Sénégal) ; Monsieur Youssoupha Diop, Directeur exécutif de la Confédération nationale des Employeurs du Sénégal (CNES).

Au titre de la Société civile :

Maitre Ibrahima Ndiéguène, Avocat à la Cour, Ordre des Avocats du Sénégal ; Monsieur Moundiaye Cissé, Directeur exécutif de l'ONG 3D ; Monsieur Saliou Dièye, Expert fiscal/Mandataire judiciaire, Président de l'Ordre national des Experts du Sénégal (ONES).

Selon le document, le Conseil de régulation assure la supervision des activités de l'Autorité en application des orientations et de la politique de l'État définie en la matière. Ses membres sont tenus à l'obligation de discrétion, de secret professionnel pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur mission. Le ministre, secrétaire général de la Présidence de la République et le ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.