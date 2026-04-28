Cote d'Ivoire: Six personnes condamnées à la prison à vie dans le procès de l'attaque de Kafolo

La section antiterroriste du tribunal d'Abidjan a condamné, lundi 27 avril, six personnes à vie pour acte terroriste et 17 autres à 20 ans de prison dans le procès de l'attaque contre un poste de contrôle survenu à Kafolo, en juin 2020. Après le procès des attentats de Grand Bassam, c'est le second gros procès concernant des attaques à caractère terroristes qui ont touché la Côte d'Ivoire.

Six personnes condamnées à vie, 17 autres à 20 ans de prison... L'annonce du délibéré, lundi 27 avril en Côte d'Ivoire, marque la fin d'une longue procédure judicaire. À l'origine, une centaine de personnes avaient été interpellées, peu après l'attaque. Finalement, 45 ont été inculpées pour, notamment, « actes de terrorisme ».

Pour rappel, dans la nuit du 10 au 11 juin 2020, un groupe de 30 hommes armés venus du Burkina Faso ciblait ce poste de contrôle, tuant 14 militaires ivoiriens. Cette attaque avait été revendiquée par la Katiba Macina, affiliée à al-Qaïda.

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Le procès a démarré il y a plus d'un an. En tout, à la barre, il y avait 45 accusés. Tout un dispositif sécuritaire, allant de la sécurisation de la salle d'audience au transport des accusés, fut mis en place. À cela s'ajoutent des moyens logistiques : il a fallu recourir à un interprète parlant le peulh, pour traduire une partie des débats.

Au cours de ce procès, deux accusés ont explicitement reconnu les faits. Il s'agit d'Ali Sidibé, surnommé Sofiane, et d'Hassane Diallo. Pour le Parquet, ce procès symbolise « la résilience de l'État de droit » et « la mémoire des forces de défense et de sécurité tombés ce jours-là ». Dans son réquisitoire, le procureur avait distingué plusieurs situations. Il a requis la prison à vie pour cinq des 45 accusés. Il cible, en effet, des personnes qu'il considère être « des combattants et les auteurs directs de l'attaque de Kafolo ».

Par ailleurs, le procureur a requis 20 ans de prison pour 26 personnes accusées d'avoir apporté un soutien logistique, des informations et d'avoir hébergé les groupes armés. Enfin, le parquet a demandé la relaxe pour 14 accusés qui, selon lui, se sont retrouvées dans ce dossier de manière « inopportune ».

Au cours des plaidoiries, les avocats de la défense ont demandé l'acquittement de plusieurs accusés, faute de preuve montrant leur implication directe dans l'attaque de Kafolo. La défense a aussi plaidé les circonstances atténuantes pour dix accusés, estimant qu'ils avaient été « instrumentalisés par de mauvais esprits ».