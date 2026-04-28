Congo-Kinshasa: Naissance d'une petite fille dans un avion en vol entre Lubumbashi et Kinshasa

C'est la belle histoire du jour : une naissance à 9 000 mètres d'altitude. Cela s'est déroulé dimanche 26 avril en République démocratique du Congo. Une petite fille a vu le jour dans un vol de la Compagnie africaine d'aviation (CAA), entre Lubumbashi et Kinshasa. Un accouchement surprise qui s'est bien terminé pour la maman et le bébé, et pour lequel plusieurs médecins sont intervenus.

C'est une véritable équipe médicale qui s'est formée sur le vol CAA Lubumbashi-Kinshasa, dimanche 26 avril. À sa tête, il y avait le docteur Jean-Paul Vwakya Wanzou. Cet ancien généraliste est chirurgien pédiatrique à Kolwezi, dans le sud-est de la RDC. Ce week-end, il devait se rendre à Beni, au Nord-Kivu, pour donner des cours dans l'université dans laquelle il exerce.

La veille de son départ, son itinéraire a été changé, et le docteur Vwakya Wanzou s'est retrouvé dans un avion direction Kinshasa. Sans cet ajustement, il n'aurait jamais pris ce vol CAA. Et quand il s'est installé dans l'avion, il était loin d'imaginer ce qu'il allait vivre.

« Nous étions à mi-vol, confie le médecin, quand un message a été diffusé pour demander s'il y avait un docteur dans l'avion. Il y avait une urgence médicale. Je me suis donc levé et me demandant ce que cela pouvait être. »

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« J'ai pris l'enfant à mains nues »

Jean-Paul Vwakya Wanzou se lève et découvre alors qu'une dame, quelques rangées derrière lui, est en train d'accoucher : « On l'a tout de suite allongée. Et puis, quand je l'ai examinée, je me suis rendu compte que le bébé était en train de sortir. Elle était très calme, assez sereine malgré la douleur. Elle a poussé, j'ai demandé des gants, un kit d'urgence, mais tout est allé tellement vite que j'ai attrapé l'enfant à mains nues. J'ai vu que c'était une petite fille qui respirait. »

Ensuite, c'est un pédiatre, lui aussi passager du vol CAA, qui prend en charge le nouveau-né et fait les premiers soins. Le docteur Jean-Paul Vwakya Wanzou continue, de son côté, de s'occuper de la maman : « Il a fallu faire sortir le placenta. Et il faut bien s'imaginer qu'il n'y avait pas de médicaments adéquats dans l'avion. Donc j'ai dû faire une manipulation. Puis, une secouriste de la Croix-Rouge a aidé à faire se contracter l'utérus pour que la maman ne saigne plus. »

« La naissance a eu lieu à 9h54 »

La situation est alors totalement sous le contrôle des acteurs de santé qui sont intervenus dans cet avion. Le docteur Vwakya Wanzou rédige même un rapport détaillé pour la suite de la prise en charge : « J'ai noté que la naissance avait eu lieu à 9h54, c'était l'heure qu'affichait alors mon téléphone. Et puis, un monsieur est venu faire une vidéo. Il a dit qu'il fallait immortaliser ce moment. Les gens dans l'avion se sont mis à applaudir. »

À l'atterrissage, le docteur confie alors la maman et la petite fille de 2,9 kilos au personnel hospitalier venus en ambulance, et reprend son voyage pour Beni. Depuis, la vidéo de cette naissance extraordinaire à fait le tour des réseaux sociaux.