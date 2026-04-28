Tunisie: Chaque Tunisien génère près de 1 kg de déchet par jour !

Chaque habitant tunisien génère entre 800 grammes et 1 kg de déchets par jour ! C'est qu'a révélé aujourd'hui, mardi 28 avril 2026 le directeur général de l'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGed), Badreddine Lasmar lors de la Conférence nationale sur la valorisation matière des déchets organiques.

L'intervenant a précisé que la Tunisie produit annuellement entre 3,5 et 4 millions de tonnes de déchets ménagers.

S'exprimant en marge de la Conférence au micro de « Jawhara FM », il a souligné l'importance de transformer ces déchets en solutions environnementales, économiques et sociales.

M. Lasmar a notamment mis l'accent sur « la production de compost organique destiné à l'agriculture durable pour remplacer les engrais chimiques et industriels ». Il a précisé, dans à ce titre, que plusieurs expériences ont été menées dans ce cadre et que certaines municipalités s'étant engagées dans le recyclage des déchets et la production de compost. « Elles ont mis en place des centres pilotes qui ont prouvé leur efficacité, à l'instar de Sousse, Bizerte, Sfax et El Mourouj », a-t-il indiqué.

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Le directeur général de l'ANGed a par ailleurs insisté sur l'importance de généraliser cette expérience à l'ensemble des gouvernorats de la République, en collaboration et en partenariat avec les différentes parties prenantes et le secteur privé.

« 98 % des déchets transformés en compost se sont révélés conformes aux normes et parfaitement aptes à l'usage agricole, selon les tests effectués », conclut-il.