Afrique: Des sociétés tunisiennes privées décrochent trois mégaprojets en Afrique, une première

La Tunisie franchit un nouveau cap dans sa stratégie d'expansion économique en Afrique. À l'occasion de la 9ᵉ édition du Forum international de financement de l'investissement et du commerce en Afrique "Fita 2026", ouverte ce mardi 28 avril à Tunis, 15 accords avec des chambres de commerce africaines seront signés, tandis que trois grands projets portés par des entreprises tunisiennes privées seront annoncés dès mercredi.

Le président du Conseil d'affaires tuniso-africain, Anis Jaziri, a souligné le caractère inédit de cette dynamique, affirmant qu'il s'agit d'une première dans l'histoire du pays : le secteur privé tunisien s'engage dans des projets "gigantesques" sur le continent, avec l'appui des autorités publiques. Cette avancée marque, selon lui, un tournant dans la présence économique tunisienne en Afrique.

Dans cette même dynamique, un groupement réunissant 12 entreprises tunisiennes sera lancé. Actif dans des secteurs clés tels que les infrastructures, l'énergie, les télécommunications et l'ingénierie, ce consortium vise à renforcer la capacité d'intervention des opérateurs tunisiens et à consolider leur positionnement sur les marchés africains.

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De son côté, le vice-président du Conseil d'affaires tuniso-africain, Mondher Khanfir, a mis en avant l'intérêt croissant des pays africains pour les investisseurs tunisiens. Il a évoqué une "forte volonté" d'attirer des acteurs économiques venus de Tunisie, soulignant les opportunités offertes par le continent.

M. Khanfir a en outre insisté sur les atouts dont dispose la Tunisie pour réussir ce positionnement, notamment ses ressources humaines qualifiées, ses compétences techniques et son capital culturel. "Les compétences tunisiennes sont aujourd'hui très demandées en Afrique", a-t-il affirmé.

Placée sous le signe de la croissance économique africaine à travers le développement des chaînes de valeur, cette 9ᵉ édition de Fita 2026 s'inscrit ainsi comme une plateforme stratégique pour renforcer les partenariats et stimuler les investissements entre la Tunisie et les pays africains.

À travers ces initiatives, la Tunisie entend consolider son rôle de hub régional et s'imposer comme un acteur clé dans les dynamiques économiques du continent.