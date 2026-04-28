Afrique: Chine - Les ports chinois ouvrent de nouvelles routes directes vers le continent

28 Avril 2026
Radio France Internationale
Par Cléa Broadhurst

En quelques jours, plusieurs grands ports chinois ont ouvert de nouvelles routes maritimes directes vers l'Afrique. Une accélération logistique qui intervient à la veille d'un tournant commercial majeur : l'entrée en vigueur du zéro tarif, c'est-à-dire la suppression des droits de douane par la Chine, pour 53 pays africains, le 1er mai.

À Qingdao, dans l'est de la Chine, un cargo chargé de pièces automobiles, de pneus et de panneaux solaires a mis le cap fin avril vers les ports ouest-africains de Tema et Lagos. Une nouvelle ligne hebdomadaire opérée par 13 navires - et déjà la deuxième vers l'Afrique ouverte cette année par le port.

C'est la même dynamique à Yantai, où trois nouvelles routes ont été lancées depuis janvier vers l'Algérie, la Namibie et d'autres destinations. Au premier trimestre, le trafic vers l'Afrique y dépasse les 2 millions de tonnes, en hausse de plus de 30 % sur un an.

Liaison vers l'Afrique du sud

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Et surtout à Tianjin, où une liaison directe vers l'Afrique du Sud, inaugurée le 20 avril, permet de réduire les délais de transport à 40 jours - soit dix jours de moins qu'auparavant - avec des porte-conteneurs pouvant transporter jusqu'à 11 000 boîtes.

La nouveauté, est là : des routes plus nombreuses, mais surtout directes, sans escales intermédiaires. Résultat, des coûts logistiques réduits, des chaînes d'approvisionnement sécurisées et des échanges accélérés dans les deux sens.

Derrière ces cargos, la Chine redessine ses routes commerciales - et renforce son ancrage économique sur le continent africain.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.