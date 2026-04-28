Afrique: À Dakar, l'exposition «Afrika katika muziki» retrace l'histoire des musiciens qui «ont porté le message de l'Afrique»

Les musiciens africains à l'honneur à Dakar. Il a passé trente ans à courir les concerts et les festivals, de Bamako à Lagos, de Dakar à Kinshasa, appareil photo en bandoulière. Le journaliste franco-camerounais Samuel Nja Kwa expose aujourd'hui ses photographies au Musée des Civilisations noires : « Afrika katika muziki », l'Afrique en musique, un voyage visuel et sonore à travers les scènes du continent.

Aux murs, 60 visages d'artistes qui représentent la variété de la musique africaine, d'Amadou et Mariam à Davido en passant par Papa Wemba ou Femi Kuti. Des groupes d'écoliers sénégalais prennent en photo les figures qu'ils reconnaissent comme Youssou N'Dour. « Les musiques sénégalaises comme Omar Pène nous représentent, comme Youssou N'Dour et autres, donc, qui nous permettent de connaître beaucoup de choses. Donc ce savoir, la culture aussi », sourit leur professeur, Leyti Ndiaye.

Ce jour-là, le musée des Civilisations noires accueille aussi des professionnels venus de toute l'Afrique et d'Europe pour le Dakar Music Expo, grand rendez-vous de l'industrie musicale. Beaucoup ont fait le détour pour voir l'exposition. Parmi eux, Benjamin Lévy, tourneur, producteur et directeur de festival français. « Je trouve que c'est super d'être inclus dans un si beau lieu. Je trouvais que Tiken Jah Fakoly est juste incroyable avec les couleurs et tout ça. Ça, c'est Victor Damien ? Celle-là, je la veux un jour. Un jour, quand elle sera pas trop chère », sympathise-t-il.

Le photographe et journaliste Samuel Nja Kwa a passé sa carrière à capturer ces moments précieux, sur les scènes du continent mais également du reste du monde. Couleur, noir et blanc, au plus proche de l'instrument sur scène ou lors d'un moment plus intimiste dans les loges. Il raconte l'une de ses photos préférées, prise en 1999.

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Quand il est sur scène, il se transforme, son visage se transforme.

Samuel Nja Kwa raconte l'histoire derrière son cliché du trompettiste sud-africain, Hugh Masekela

Juliette Dubois Vecteurs d'influence culturelle et sociale

Ces artistes photographiés par Samuel Nja Kwa ne sont pas seulement des icônes de scène -- ils sont aussi des vecteurs d'influence culturelle et sociale. « C'est donc une façon de célébrer ces figures qui ont porté le message de l'Afrique, les langues de l'Afrique dans le monde entier et qui en plus sont aussi dans plusieurs pays des leaders, non seulement des leaders d'opinion, mais même des chefs d'entreprises, des leaders sur le plan économique et social pour avoir partagé leurs succès, leurs richesses », indique Ibrahima Wane, professeur de littérature et civilisations africaines, et président du conseil d'administration du musée.

L'exposition entrera dans la collection du musée des civilisations noires et sera présentée dans différentes villes du pays.