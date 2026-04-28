Tunisie: Monastir - Près de 400 postes d'emploi sont proposés lors du forum de l'emploi dans les métiers du tourisme

Entre 350 et 400 postes d'emploi liés au secteur du tourisme et à l'hôtellerie ont été proposés lors du forum de l'emploi dans les métiers du tourisme. C'est ce qu'a révélé M. Slim Dimassi, président de la Fédération Régionale de l'Hôtellerie de Monastir.

Il est à savoir que cet événement qui a débuté ce mardi 28 avril 2026 à Monastir, vise à renforcer les opportunités de travail et de formation dans le secteur touristique, dans le cadre des préparatifs régionaux pour la saison estivale 2026 et du soutien à la réactivité du secteur. En marge de l'évènement et dans une déclaration accordée au micro de la Radio Nationale, Slim Dimassi, a précisé que ce forum propose aujourd'hui entre 350 et 400 postes d'emploi dans divers domaines et spécialités liés au tourisme et à l'hôtellerie, ainsi que des offres pour des postes administratifs.

Il a indiqué que les professionnels recherchent une main-d'œuvre qualifiée et spécialisée pour promouvoir un tourisme durable tout en mentionnant qu'environ 22 établissements hôteliers participent à ce forum, soulignant

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Pour l'occasion, le président de la FRH de Monastir a appelé les demandeurs d'emploi à se rendre sur place aujourd'hui pour participer aux activités de cette journée et consulter les différentes offres disponibles.

Cette manifestation organisée dans le cadre du projet « Destination Emploi » financé par l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS), permet des rencontres directes entre les demandeurs d'emploi, les professionnels et les experts du secteur.

Le ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, doit-on noter, prévoit d'organiser des journées de l'emploi dans plusieurs autres secteurs, en coordination avec les entreprises économiques.