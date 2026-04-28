Tunisie: Le ministre suédois de l'Intérieur et de la Justice en visite de travail en Tunisie

Le ministre de l'Intérieur et de la Justice de Suède, Gunnar Strömmer, effectue une visite de travail en Tunisie. Il a été accueilli, avec la délégation qui l'accompagne, ce mardi matin 28 avril 2026 à l'aéroport international de Tunis-Carthage, par le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri.

Une séance de travail bilatérale

Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur a indiqué qu'une séance de travail s'est tenue au siège du ministère en présence des délégations des deux pays. Les discussions ont porté sur plusieurs dossiers relevant des compétences des ministères de l'Intérieur respectifs, notamment la criminalité organisée, le terrorisme, la traite des êtres humains, la lutte contre les stupéfiants, le trafic d'armes, la cybercriminalité et le blanchiment d'argent.

Renforcement du partenariat

Les deux parties ont affirmé leur volonté commune de renforcer les relations de coopération et de partenariat effectif entre les deux ministères. L'objectif est d'élever ces échanges à un niveau supérieur en étudiant les moyens d'intensifier le rythme de l'échange d'expertises, le renforcement des capacités et le partage des meilleures pratiques pour faire face aux défis sécuritaires actuels.