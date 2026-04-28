Afrique: 5 pays africains suppriment le visa - Ce qu'il faut savoir

Le Ghana a annoncé la suppression du visa pour tous les ressortissants africains, une mesure qui entrera en vigueur le 25 mai 2026, à l'occasion de la Journée de l'Afrique. Cette décision marque un tournant important : le pays devient ainsi le cinquième État du continent à ouvrir totalement ses frontières aux Africains, y compris aux Tunisiens.

Avec cette réforme, le Ghana rejoint un cercle très restreint composé du Bénin, de la Gambie, du Rwanda et des Seychelles, seuls pays africains à offrir un accès sans visa à tous les citoyens du continent sans distinction.

Pour les voyageurs tunisiens, cette décision signifie concrètement la possibilité de se rendre au Ghana sans visa préalable, dans les mêmes conditions que n'importe quel autre Africain. Le gouvernement ghanéen a confirmé que cette ouverture s'applique à toutes les nationalités africaines, renforçant ainsi les opportunités de mobilité, de tourisme et d'affaires.

Un signal fort en faveur de l'intégration africaine

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Au-delà de la dimension pratique, cette annonce s'inscrit dans une dynamique plus large portée par l'Union africaine, visant à faciliter la libre circulation des personnes sur le continent. L'ouverture des frontières est perçue comme un levier clé pour stimuler les échanges économiques, le tourisme et les investissements intra-africains.

Si la mesure est symboliquement forte, elle ne signifie pas nécessairement une absence totale de formalités. Dans le cas du Ghana, les autorités ont évoqué la mise en place d'un système électronique permettant d'obtenir une autorisation gratuite, ce qui maintient un certain niveau de contrôle aux frontières.

Malgré cette avancée, seuls cinq pays africains sur 54 offrent aujourd'hui une ouverture totale sans visa à tous les Africains : Bénin, Gambie, Rwanda, Seychelles et Ghana (nouvel entrant en 2026).

L'entrée du Ghana dans ce cercle fermé constitue une annonce majeure pour la mobilité africaine. Elle confirme une tendance progressive vers plus d'ouverture, même si la libre circulation totale sur le continent reste encore limitée.

Pour les Tunisiens comme pour tous les Africains, cette évolution ouvre de nouvelles perspectives de déplacement, dans un contexte où les barrières administratives demeurent encore nombreuses ailleurs en Afrique.