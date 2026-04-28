Tunisie: Maladies cardiovasculaires - Lancement d'un registre national dédié à l'amylose cardiaque

La Société Tunisienne de Cardiologie et de Chirurgie Cardio-Vasculaire a annoncé le lancement imminent du premier registre national consacré à l'amylose cardiaque. Cette pathologie sérieuse découle d'un trouble provoquant le dépôt de protéines anormales dans les tissus du cœur, entraînant ainsi des complications majeures pour les patients.

Un projet scientifique pour pallier le retard de diagnostic

Selon un communiqué officiel de l'association, ce projet voit le jour grâce à l'étroite collaboration entre deux groupes de travail spécialisés dans l'insuffisance cardiaque et l'imagerie cardiaque. Cette initiative scientifique vise principalement à combler le manque de données précises sur cette maladie qui, malheureusement, reste encore diagnostiquée à des stades trop avancés dans la majorité des cas.

Centraliser les données pour une meilleure prise en charge

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Ce futur registre national s'articule autour de plusieurs priorités stratégiques. L'objectif premier est d'approfondir la compréhension épidémiologique de l'amylose cardiaque sur le sol tunisien. En collectant des informations rigoureuses sur le nombre de malades, leurs caractéristiques cliniques ainsi que les protocoles de diagnostic et de traitement en vigueur, la Société souhaite établir une base de données de référence.

Cet outil précieux est destiné à transformer le quotidien des patients en favorisant un diagnostic plus précoce et des soins plus efficaces. Il servira également de moteur pour la recherche scientifique consacrée aux maladies cardiaques rares, renforçant ainsi la position de la Tunisie dans ce domaine médical de pointe.