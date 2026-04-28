Congo-Brazzaville: Distinction - Brice Voltaire Etou Obami élevé au rang de citoyen d'honneur de la ville de Charly

Une invitation officielle à participer au congrès international GeoFutureLyon 2026, consacré aux partenariats scientifiques et à l'investissement durable, a aussi permis à Brice Voltaire Etou Obami, l'homme à plusieurs casquettes, en allant en France, de se voir élevé au rang de citoyen d'honneur de la ville de Charly.

Dans un premier temps, la journée du 27 avril a démarré pour Brice Voltaire Etou Obama, en tant qu'humaniste, par une cérémonie au cours de laquelle lui a été décerné, par l'entremise du maire Olivier Araujo, vice-président de la métropole de Lyon, une élévation au rang de citoyen d'honneur de Charly, reconnaissance symbolique destinée à saluer un parcours marqué par l'engagement et l'influence.

Lors de cette cérémonie officielle ayant réuni élus, invités et membres de la communauté locale, Olivier Araujo lui a reconnu, dans son allocution, un engagement remarquable et les valeurs fortes qui contribuent au rayonnement de son territoire. Il a également insisté sur l'importance de mettre à l'honneur des personnalités inspirantes, dont les actions dépassent le cadre local.

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Très honoré par cette distinction, Brice Voltaire Etou Obami a exprimé sa gratitude envers la ville de Charly, saluant « une reconnaissance qui engage à poursuivre les efforts au service des autres et du bien commun ».

Ce titre de citoyen d'honneur, rarement attribué, vient consacrer une relation forte entre la ville et une personnalité dont le parcours suscite respect et admiration. À travers cette initiative, la municipalité de Charly réaffirme sa volonté de valoriser les engagements exemplaires et de promouvoir les valeurs de solidarité, d'excellence et de partage.

Parti sitôt après pour Lyon, afin de retrouver le cadre de l'initiation initiale, en tant que président de l'Ordre des experts comptables congolais, il a participé au nouveau rendez-vous international autour des enjeux scientifiques, économiques et environnementaux. Ce congrès GeoFuture Lyon 2026, du 27 au 30 avril, réunit chercheurs, décideurs et entreprises autour des thématiques liées à la géomatique et aux investissements durables, avec une forte dimension internationale.

Brice Voltaire Etou Obami a pu faire sa contribution en plénière tenant compte du contexte marqué par les transitions environnementales et les recompositions géopolitiques.

Un trophée, remis par la princesse de l'Arabie saoudite, a couronné sa participation à ce nouveau rendez-vous international.