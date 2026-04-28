Afrique: Championnat d'Afrique de lutte - 9 médailles chez les cadets et cadettes

Les athlètes tunisiens participant au Championnat d'Afrique de lutte (toutes catégories : cadets, juniors et seniors, garçons et filles), qui se déroule actuellement à Alexandrie, en Égypte, ont remporté neuf médailles réparties en quatre d'argent et cinq de bronze à l'issue de la première journée consacrée aux cadets et cadettes (U17).

Le palmarès des médailles

Les médailles d'argent ont été décrochées par quatre athlètes lors de cette compétition qui se poursuivra jusqu'au 2 mai :

En lutte gréco-romaine, les lauréats sont Baraa Lamouchi (45 kg) et Yassine Talbi (48 kg). Pour la lutte féminine, les honneurs reviennent à Katr El Nada Daboussi (49 kg) et Katr El Nada Dalhoumi (73 kg).

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Quant aux médailles de bronze, elles ont été attribuées à Sohaib Jlassi (51 kg), Mohamed Rabia Ben Salah (55 kg) et Mohamed Ali Khadri (80 kg) en lutte gréco-romaine. S'y ajoutent Aya Fadlaoui (43 kg) et Fatma Ben Hassen (65 kg) pour la lutte féminine.

Calendrier de la compétition

La compétition se poursuit ce mardi avec les épreuves de lutte féminine et de lutte libre pour les cadets. Les épreuves des juniors (U20) se tiendront les 29 et 30 avril, tandis que le championnat se clôturera les 1er et 2 mai avec les compétitions des seniors.

Composition de la délégation tunisienne

La participation tunisienne pour ce rendez-vous continental est répartie comme suit :

Pour la catégorie cadets, la Tunisie compte 9 athlètes en lutte libre, 7 en lutte gréco-romaine et 10 en lutte féminine. Concernant les juniors, l'équipe comprend 2 athlètes en lutte libre, 2 en lutte gréco-romaine et 4 en lutte féminine. Enfin, chez les seniors, le rendez-vous est pris avec 2 athlètes en lutte libre, 4 en lutte gréco-romaine et 4 en lutte féminine.

À noter que ce championnat sera immédiatement suivi par le Championnat d'Afrique de lutte de plage, également à Alexandrie, les 3 et 4 mai.