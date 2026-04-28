Burkina Faso: Visite aux blessés de Kati - Le Premier ministre et le président du CNT au chevet des victimes

Le Premier ministre, le général de division, Abdoulaye Maïga, a rendu visite, le lundi 27 avril 2026, aux blessés des attaques du 25 avril 2026, à Kati, admis au Centre hospitalier universitaire (CHU) Pr Bocar Sidy Sall.

Accompagné du président du Conseil national de Transition, Malick Diaw, le chef du gouvernement s'est enquis de l'état de santé des patients en réanimation, en traumatologie et au pavillon D. A l'issue de cette visite, il a fermement condamné les actes de terrorisme lâches et barbares, avant de saluer le professionnalisme et l'engagement du corps médical.

Il a précisé que la majorité des victimes ont pu regagner leur domicile, tandis que les cas graves restent pris en charge. Après avoir souhaité un prompt rétablissement aux blessés, il a affirmé qu'au-delà des soins, des abris temporaires seront offerts aux personnes dont les logements ont été affectés, en attendant des solutions définitives. Enfin, il a invité la population à plus de sérénité et au respect strict des consignes de sécurité.