Burkina Faso: Visite aux blessés de Kati - Le Premier ministre et le président du CNT au chevet des victimes

27 Avril 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Premier ministre, le général de division, Abdoulaye Maïga, a rendu visite, le lundi 27 avril 2026, aux blessés des attaques du 25 avril 2026, à Kati, admis au Centre hospitalier universitaire (CHU) Pr Bocar Sidy Sall.

Accompagné du président du Conseil national de Transition, Malick Diaw, le chef du gouvernement s'est enquis de l'état de santé des patients en réanimation, en traumatologie et au pavillon D. A l'issue de cette visite, il a fermement condamné les actes de terrorisme lâches et barbares, avant de saluer le professionnalisme et l'engagement du corps médical.

Il a précisé que la majorité des victimes ont pu regagner leur domicile, tandis que les cas graves restent pris en charge. Après avoir souhaité un prompt rétablissement aux blessés, il a affirmé qu'au-delà des soins, des abris temporaires seront offerts aux personnes dont les logements ont été affectés, en attendant des solutions définitives. Enfin, il a invité la population à plus de sérénité et au respect strict des consignes de sécurité.

 

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2026 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.