Le Premier ministre malien, le général de division, Abdoulaye Maïga, a animé un point de presse, lundi 27 avril 2026, à Bamako, sur les récentes attaques terroristes qui se sont déroulées dans plusieurs localités du pays le 25 avril dernier.

Le but des attaques terroristes qui ont eu lieu au Mali était de « conquérir le pouvoir, en démantelant les institutions de la République et en mettant un terme au processus de Transition ». C'est ce qu'a fait savoir le Premier ministre malien, le général de division, Abdoulaye Maïga, au cours d'un point de presse qu'il animé, lundi 27 avril 2026, à Bamako.

Face aux journalistes, le chef de l'Exécutif malien a souligné qu'au-delà du mode opératoire, il est évident que seul l'appui des sponsors a permis ces actes lâches et barbares. Abdoulaye Maïga a expliqué que les objectifs recherchés par les assaillants visent à semer la peur et le doute, briser la cohésion nationale et d'affaiblir la détermination du peuple malien.

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« La réponse cinglante qui leur a été infligée est l'œuvre de l'abnégation de nos vaillantes forces armées et de sécurité, sous le leadership du président de la Transition, chef suprême des armées, qui ont réussi à neutraliser des centaines de terroristes sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais saluer leur professionnalisme », a laissé entendre, le Premier ministre Maïga, rappelant que la caractéristique principale de l'action terroriste est l'asymétrie.

Ainsi, ces attaques, a-t-il poursuivi, commandent à adapter constamment le dispositif et de tirer les enseignements. Dans ce sens, le Premier ministre a relevé que les facteurs de succès seront renforcés et les correctifs nécessaires seront apportés pour une meilleure sécurisation, avant de saluer la résilience de la population malienne qui croit en son armée et à la Refondation du Mali.

Revenant sur la mort du général Sadio Camara, à la suite de ces actes terroristes, Abdoulaye Maïga a indiqué que comme tant d'autres militaires, il a fait le choix de « mourir les armes à la main pour défendre sa patrie ». C'est pourquoi, lui rendant un vibrant hommage, il a souhaité que l'état d'esprit de celles et ceux qui sont dans cette disposition soit renforcé.

« A ceux qui se font manipuler par des sponsors du terrorisme, qu'ils se demandent tout simplement, la raison pour laquelle, ces Etats paria du terrorisme ne réalisent pas dans leur pays, les projets funestes qu'ils veulent entreprendre chez les autres », a souligné, le Premier ministre.

Par ailleurs, le chef de l'Exécutif malien a saisi l'occasion pour rappeler le combat que mène le peuple malien pour sa dignité et son honneur n'est pas négociable. « Nous le mènerons, jusqu'à l'éradication totale du terrorisme et l'édification du Mali Kura », a-t-il martelé invoquant, le 3e couplet de l'hymne national du Mali, selon lequel : « La voie est dure très dure. Qui mène au bonheur commun. Courage et dévouement. Vigilance à tout moment ».