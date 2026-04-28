Burkina Faso: Caisse populaire de Koupéla - Le bilan jugé satisfaisant avec plus de 41 millions F CFA de bénéfices

La caisse populaire de Koupéla a tenu, le samedi 25 avril 2026, à Koupéla, sa 15e assemblée générale ordinaire couplée à son assemblée générale extraordinaire.

Examen et adoption des rapports d'activités de l'année 2025, le renouvellement des organes dirigeants, examen et adoption des statuts, des règlements intérieurs, la convention d'affiliation avec la direction générale de la faitière de la caisse populaire du Burkina et leur mise en conformité avec la nouvelle règlementation des institutions de microfinance au Burkina sont, entre autres, les points qui ont fait l'objet d'échanges au cours de l'assemblée générale couplée, tenue par la caisse populaire de Koupéla.

Le directeur de la caisse populaire de Koupéla, François De Salles Tapsoba, tout en jugeant les résultats satisfaisants, a indiqué que la caisse a, pour sa première fois, réalisé de bénéfices à hauteur de plus de 41 millions F CFA. « Nous avons pu mobiliser plus de sept milliards d'épargne, octroyer des crédits de près de quatre milliards et nous avons également pu obtenir un actif total de plus de huit milliards », a-t-il laissé entendre. Pour le renouvellement des organes dirigeants, Kyelem Zénabo, succédant au Président du conseil

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d'administration (PCA) de la caisse populaire sorti, Adama Kaboré, a exprimé sa reconnaissance pour avoir été portée à la tête de cette instance.

La rigueur dans le travail

Elle a dit entamer une franche collaboration, tout en sollicitant l'accompagnement de tous car, citant l'adage : « seul, on va vite mais ensemble, on va loin ». Elle a promis travailler avec l'accompagnement de tout le monde afin d'être à la hauteur de la mission a elle confiée. Le PCA de la caisse populaire sorti, Adama Kaboré, a, quant à lui, félicité sa successeure et a aussi marqué sa disponibilité à l'appuyer en cas de besoin.

« Je l'invite à être très solidaire, mettre de la rigueur dans le travail, d'aider les coopérateurs à promouvoir leur quotidien et à surmonter le défi », a-t-il ajouté. Le haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, tout en notant que la caisse populaire honore ses engagements, les exigences de la loi et les règlements, l'a félicité pour ses efforts consentis et ses multiples services pour le bonheur des populations. Il est à rappeler que la caisse populaire est au service des populations à Koupéla depuis 1996.