Tunisie: MITIGAN CIB clarifie sa situation et défend le projet de Credit Bureau

La situation de MITIGAN CIB a récemment fait l'objet de plusieurs articles de presse, certains allant jusqu'à titrer « MITIGAN disparaît ». Une lecture que la société nuance, en apportant des éléments de clarification sur son statut actuel et sur l'état d'avancement de son projet.

Selon les informations communiquées par l'entreprise, MITIGAN CIB reste une société en activité et poursuit ses opérations, indépendamment de la situation liée à son agrément. L'usage du passé dans certaines publications aurait ainsi pu induire une confusion quant à la continuité de la structure.

Sur le plan de la gouvernance, un changement est également intervenu : Omar El Matri ne dirige plus l'entreprise, tout en demeurant impliqué en tant qu'administrateur et conseiller technique.

Elle souligne également que l'illustration choisie, à savoir la photographie de son ancien dirigeant en tête d'article, n'apparaît pas adaptée au sujet traité, celui-ci portant sur une situation strictement institutionnelle de l'entreprise. L'utilisation d'un visuel neutre, tel que le logo de la société, aurait été plus appropriée.

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S'agissant de l'agrément, la société précise qu'il a été obtenu en février 2024 auprès de la Banque Centrale de Tunisie, et non à la date mentionnée dans certains articles. Elle souligne également que, n'ayant pas encore démarré son activité opérationnelle, elle ne détient aucune donnée à ce jour, et ne se trouve donc pas concernée par les dispositions relatives à la destruction des données prévues par le cadre réglementaire en vigueur.

Un projet lancé dès 2015 dans un environnement en mutation

Créée en 2015, MITIGAN CIB s'inscrit dans une ambition de structuration du marché du renseignement de crédit, à travers la mise en place d'un Crédit Bureau ou bien d'un bureau d'information sur le crédit. Le projet s'est développé en interaction avec les institutions financières et sous l'encadrement de la Banque Centrale de Tunisie.

Depuis son lancement, l'entreprise affirme avoir investi dans une infrastructure technologique alignée avec les standards internationaux, incluant une plateforme dédiée, une architecture sécurisée et des dispositifs de protection des données.

En parallèle, des démarches ont été engagées auprès des banques et établissements financiers afin de favoriser leur adhésion à un modèle reposant sur le partage d'information.

Un outil clé pour réduire l'asymétrie d'information

Dans les systèmes financiers émergents, les Credit Bureaus sont généralement considérés comme des outils structurants. Ils permettent notamment de :

favoriser l'inclusion financière,

améliorer l'accès au financement,

renforcer l'évaluation du risque de crédit,

réduire l'asymétrie d'information entre prêteurs et emprunteurs,

et soutenir la stabilité du système bancaire.

Un tel dispositif repose toutefois sur une participation étendue des acteurs du secteur.

Un cadre réglementaire récemment consolidé

Le secteur du renseignement de crédit a connu une structuration progressive ces dernières années, notamment avec l'adoption du décret-loi n°2022-2 et de la circulaire n°2022-09 de la Banque Centrale de Tunisie.

C'est dans ce contexte que MITIGAN CIB a obtenu son agrément en 2024, attestant de la conformité de son dispositif aux exigences réglementaires.

La société précise que le retrait de cet agrément est intervenu en raison de l'absence de démarrage effectif de l'activité dans les délais impartis, dans un contexte où son dispositif avait été validé au regard des exigences réglementaires en 2024, et ne relève pas d'une mesure de sanction, mais de l'application du cadre en vigueur.

Elle indique également que cette situation n'exclut pas la possibilité de redéposer un dossier en vue de renouveler l'agrément.

Une adhésion encore partielle du secteur

Malgré un niveau de préparation jugé abouti sur les plans technique et réglementaire, le projet n'a pas encore atteint le seuil d'adhésion nécessaire pour permettre son déploiement opérationnel.

À ce stade, cinq établissements financiers ont rejoint l'initiative, constituant une base initiale. Toutefois, le modèle d'un Crédit Bureau repose sur une masse critique de participants, indispensable pour garantir la richesse des données et la pertinence des services.

Cette situation illustre les défis liés à l'adoption progressive de dispositifs collaboratifs dans des marchés en phase de structuration.

Un projet toujours d'actualité

Dans ce contexte, MITIGAN CIB affirme poursuivre ses efforts pour accompagner l'adoption du modèle, maintenir le dialogue avec les institutions financières et préparer les prochaines étapes réglementaires, notamment en vue d'un renouvellement d'agrément.

Au-delà de sa situation actuelle, le projet de Crédit Bureau demeure, selon ses promoteurs, un levier potentiel de modernisation du système financier et d'élargissement de l'accès au crédit.