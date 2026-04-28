Tunisie: Fini l'abattage ? un plan en six étapes pour venir à bout des chiens errants en six mois

La prolifération des chiens errants en Tunisie prend une ampleur préoccupante, au point de constituer une menace quotidienne pour les citoyens, en particulier dans les quartiers résidentiels. Face à cette situation, le député au Conseil national des régions et des districts, Marouane Zayan, propose un changement radical de stratégie, fondé sur une gestion « intelligente » du phénomène.

Intervenant mardi 28 avril 2026 sur les ondes d'Express FM, M. Zayan a alerté sur la dangerosité croissante de ces animaux, qui se déplacent désormais en groupes, augmentant les risques d'agressions, notamment pour les enfants et les élèves.

Selon lui, les méthodes traditionnelles, telles que l'abattage ou la capture brutale, ont montré leurs limites. "Non seulement elles n'ont pas permis de réduire durablement le phénomène, mais elles ont également contribué à accroître l'agressivité des chiens, tout en suscitant des tensions sociales au sein des quartiers", a-t-il encore précisé.

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Pour y remédier, le député a déposé une proposition de loi reposant sur un changement de paradigme : passer d'une logique d'éradication à une approche basée sur la compréhension du comportement animal et sa gestion durable. Le projet s'appuie sur un protocole opérationnel en six étapes : instauration de la confiance, capture sécurisée, stabilisation progressive, transfert organisé, stérilisation et vaccination, puis réintégration.

Cette approche, bien qu'exigeante en termes d'organisation et d'infrastructures, serait, selon M. Zayan, plus efficace et moins coûteuse à moyen et long terme que les interventions ponctuelles actuelles. Il estime que la généralisation des opérations de stérilisation pourrait permettre de réduire significativement le nombre de chiens errants et d'endiguer le phénomène dans un délai relativement court, pouvant ne pas dépasser six mois.

Le succès de ce dispositif repose toutefois sur une coordination étroite entre les différents acteurs concernés, notamment les municipalités, les ministères, les vétérinaires et les organisations de la société civile. Le député insiste également sur le rôle central des citoyens, en particulier dans la phase d'instauration de la confiance avec les animaux.

En conclusion, Marouane Zayan a appelé à une prise de conscience collective, exhortant les citoyens à adopter des comportements responsables en matière de détention d'animaux, et mettant en garde contre les abandons, qui alimentent directement la prolifération des chiens errants.