Cote d'Ivoire: Rencontre d'affaires - Des chefs d'entreprise français en prospection à Abidjan

La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI), en collaboration avec la Maison de l'Afrique, a organisé, le lundi 27 avril 2026, dans ses locaux à Abidjan-Plateau, une rencontre d'affaires B2B dans le cadre de la mission économique d'une délégation de chefs d'entreprise français à Abidjan.

Présente en terre ivoirienne du 26 avril au 1ᵉʳ mai 2026, cette délégation de dirigeants d'entreprises françaises envisage de tisser des partenariats avec leurs homologues ivoiriens dans plusieurs secteurs d'activités. Il s'agit des secteurs de la grande distribution, du ferroviaire, des installations électriques et de l'éclairage public, de la vidéoprotection, de l'inspection technique, du pétrole et de l'énergie, de la sidérurgie, de la métallurgie et de la chaudronnerie.

La secrétaire générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Kady Touré, représentant le président de cette institution consulaire, Touré Faman, a salué l'engagement de ces entreprises à renforcer les passerelles économiques entre l'Europe et l'Afrique, et singulièrement entre la France et la Côte d'Ivoire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon elle, cette mission poursuit des objectifs clairs et structurants : présenter les opportunités d'investissement qu'offre la Côte d'Ivoire, favoriser la création de partenariats économiques durables entre entreprises ivoiriennes et françaises et permettre une meilleure compréhension de l'environnement économique.

« La rencontre B2B de ce jour s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Elle constitue une plateforme privilégiée d'échanges directs entre acteurs économiques, dans des secteurs à fort impact potentiel », a déclaré l'émissaire de Touré Faman.

La Côte d'Ivoire, a indiqué Kady Touré, en tant que locomotive économique de la sous-région ouest-africaine, offre à ce jour un cadre propice aux investissements et au développement des affaires. C'est donc à ce titre que la Cci-CI joue un rôle central dans l'accompagnement des entreprises, la promotion des opportunités et la facilitation des partenariats stratégiques.

« En répondant favorablement à la sollicitation de la Maison de l'Afrique, notre institution réaffirme sa volonté d'être un acteur clé dans la mise en relation des opérateurs économiques, la valorisation des secteurs porteurs et le soutien aux champions nationaux », a-t-elle insisté, soulignant que ces échanges permettront de faire émerger des opportunités concrètes de nouer des relations d'affaires solides et de poser les bases de collaborations fructueuses et durables.

« Je vous invite donc à tirer pleinement profit de cette rencontre d'affaires, dans un esprit d'ouverture, de partage et de co-construction », a-t-elle exhorté.

Le directeur général de la Maison de l'Afrique, Youssouf Camara, par ailleurs chef de la délégation, a indiqué que, pour qu'il y ait un développement économique, il faut que des hommes et des femmes qui portent une vision, et qui ont des activités connexes, se rencontrent et créent un climat de confiance et de coopération permettant un partage de la richesse entre les entreprises.

« Pour nous, à la Maison de l'Afrique, nous promouvons l'excellence africaine. Et l'excellence africaine, dans le monde d'aujourd'hui, passe par une rencontre de compétences, de savoir-faire et par le partage d'opportunités, afin que ceux qui souhaitent travailler ensemble en confiance puissent développer de nouvelles activités », a déclaré Youssouf Camara.

À l'en croire, la Maison de l'Afrique vient avec un catalogue de 500 franchises mondiales dont les activités sont en adéquation avec le développement économique que connaît la Côte d'Ivoire.

Rolland Le Berre, l'un des membres de la délégation française, a indiqué que son entreprise propose un catalogue de 500 enseignes dans tous les domaines. « Notre entreprise veut développer ses marques sur le territoire ivoirien », a-t-il déclaré.