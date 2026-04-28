Sénégal: Le gouvernement veut faire du Gov'athon 'un puissant levier' de motivation pour la jeunesse sénégalaise

Dakar — Le Premier ministre Ousmane Sonko a réaffirmé, mardi à Dakar, l'engagement du gouvernement à faire du Gov'athon un puissant levier de motivation pour la jeunesse sénégalaise, à travers la promotion et le développement de solutions innovantes et adaptées aux besoins de l'administration publique.

Le chef du gouvernement sénégalais, recevant les lauréats de ce concours dédié à l'innovation, s'est notamment félicité de l'esprit d'invention, de création et d'anticipation des jeunes concernés, qui n'attendent "pas tout de l'État".

Il a également mis en exergue l'esprit d'initiative des participants, soulignant qu'ils ont su faire progresser leurs idées sans appui public significatif au départ.

"C'est cette jeunesse que nous voulons", a-t-il insisté, appelant les jeunes Sénégalais à "croire en leur capacité à rivaliser, malgré des moyens parfois limités".

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Dans cette perspective, le gouvernement, à travers le ministère de la Fonction publique et celui en charge des Télécommunications et du Numérique, va continuer à accorder toute l'importance qu'il faut au Gova'athon, en l'améliorant d'année en année, afin de "renforcer son impact et d'en faire un véritable moteur d'engagement pour la jeunesse", a-t-il martelé.

Ousmane Sonko a aussi insisté sur les enjeux stratégiques du numérique, qu'il a qualifié de "présent et surtout d'avenir du monde".

Évoquant l'évolution des conflits vers des dimensions technologiques et l'importance croissante du numérique et de l'intelligence artificielle, il a averti que tout pays qui négligerait ce secteur sera distancé dans le classement des nations qui compte.

Le Premier ministre a également salué la contribution des partenaires ayant mis à disposition des moyens matériels, financiers et des infrastructures comme des laboratoires, tout en soulignant l'importance du coaching pour accompagner les jeunes dans la maturation de leurs projets.

Il a annoncé qu'ils vont bénéficier d'un suivi sur trois mois, afin de les aider à transformer leurs idées en solutions concrètes et applicables.

La Primature apportera un appui supplémentaire à l'ensemble des candidats ayant atteint un certain niveau dans la compétition, en complément des soutiens déjà mobilisés, a encore fait valoir M. Sonko.

Il a salué la "forte présence féminine" parmi les lauréats, considérant ce point comme un signal encourageant pour l'équité et le développement du pays.

Le Premier ministre a exhorté les jeunes filles à poursuivre leurs efforts à l'école et en matière de formation, les considérants comme "une bonne partie de l'avenir" du Sénégal.

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, porteur de cette initiative, s'est inscrit une "dynamique collaborative en vue de transformer l'innovation publique en résultats concrets au service des citoyens", a expliqué Olivier Boucal.

"Chaque idée doit devenir une solution et chaque solution doit devenir un service public", a-t-il martelé, en faisant allusion à l'agriculture, la santé, le transport, entre autres secteurs

L'enjeu, selon, lui, est de construire "une administration plus efficace, plus proche et plus innovante".