Burkina Faso: Burkina business club - Les acteurs économiques réfléchissent à la relance de l'économie

Le Burkina business club (BBC), une organisation d'hommes d'affaires burkinabè, a organisé, le samedi 25 avril 2026, à Bobo-Dioulasso, un denier-débat sur la relance économique à travers le Plan national de développement 2026-2030. Les acteurs du monde économique ont, à cette occasion, proposé des pistes afin de donner un coup d'accélérateur à l'économie burkinabè.

Les opérateurs économiques burkinabè, des décideurs et des leaders engagés pour le développement du Burkina Faso se sont rassemblés le samedi 25 avril, à Bobo-Dioulasso, autour d'un diner-débat pour discuter de la relance de l'économie burkinabè. Cette rencontre est une initiative de leur organisation, Burkina business club (BBC) qui regroupe des opérateurs économiques et plus de 150 entreprises. BBC vise à favoriser le dialogue entre les secteurs public et privé, à promouvoir l'entrepreneuriat et à contribuer aux réflexions sur les politiques économiques nationales.

Et, pour cette rencontre, les acteurs économiques ont échangé sur le thème « La relance économique au cœur du Programme national de développement (PND) 2026- 2030 ». Le haut représentant de la région Ouest de BBC, Bassiaka Coulibaly, a salué la tenue de la rencontre à Bobo-Dioulasso, ville historique, carrefour culturel et économique du Burkina Faso. Pour lui, le thème appelle à l'union dans l'action afin de transformer les ambitions en réalisations concrètes pour le bien des communautés.

Ce thème selon le président de BBC, Franck Nassouri, reflète la volonté commune des opérateurs économiques d'unir les efforts pour accompagner la transformation structurelle de notre économie. Pour lui, la relance économique au cœur du PND 2026-2030 apparaît comme un levier incontournable pour stimuler la croissance, renforcer la résilience de notre économie et améliorer les conditions de vie des populations.

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« Ce programme appelle à une mobilisation collective des acteurs publics, privés et de la société civile, afin de bâtir un développement inclusif, durable et porteur d'opportunités pour tous », a laissé entendre Nassouri. Le président de BBC a invité les opérateurs économiques à soutenir la mise en œuvre du PND afin que la croissance devienne une réalité visible dans le quotidien de chaque Burkinabè.

Le Plan national de développement 2026-2030 présenté par le représentant du ministre de l'Economie et des Finances, Didier Kambou, a un coût de 36 000 milliards francs CFA. Il est financé à 64 % par les ressources publiques et les 26 % seront supportés par le secteur privé. Il propose des pistes et des investissements dans plusieurs domaines pour faire décoller notre économie. Le parrain de ce diner-débat, Abdoulaye Nabolé, par ailleurs, directeur général de la Filature du Sahel (FILSAH), a salué cette initiative qui arrive au moment opportun.

Elle va contribuer, à l'en croire, à redynamiser la ville, à créer des opportunités d'affaires et à insuffler une nouvelle dynamique de partenariat. En plus du diner-débat, BBC va tenir d'autres activités comme les conférences, les visites commerciales, ou les formations.