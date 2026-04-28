Sénégal: Des startup sénégalaises veulent contribuer à la modernisation des services publics par leurs innovations

Dakar — Les lauréats du Gov'athon 2025, reçus mardi par le Premier ministre Ousmane Sonko, ont fait part de leur ambition de voir leurs solutions numériques contribuer à la modernisation concrète des services publics au Sénégal.

Initié par le ministère en charge de la Fonction publique, le Gov'athon est une compétition destinée à encourager l'innovation dans la modernisation des services publics.

Le premier prix, doté d'une enveloppe de 20 millions de francs CFA, a été remporté par un outil développé par une équipe de jeunes développeurs.

Dénommée Agri-Datagov, cette innovation se veut un outil structurant pour le secteur agricole, avec l'ambition d'améliorer la gouvernance des ressources et des équipements agricoles, a-t-on appris de ses concepteurs.

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"C'est un projet avec potentiellement deux modules : un module pour la gestion de la distribution des intrants agricoles et un autre pour la gestion de l'allocation d'équipements agricoles", a expliqué Fatoumata Sow Guèye, membre de l'équipe gagnante.

Intervenant à l'issue de la cérémonie de remise présidée par le Premier ministre, Ousmane Sonko, en présence d'autres membres du gouvernement, l'étudiante inscrite en énergie électrique à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a évoqué, au nom de l'équipe gagnante, la fierté d'avoir remporté le premier prix, un sacre qui confère, dit-elle, "une grande responsabilité".

Selon Fatoumata Sow Guèye, Agri-Datagov ambitionne de servir comme un outil global appelé à prendre en compte toutes les données afin d'aider l'État et les acteurs du monde rural à mieux orienter leurs décisions.

Doté de 10 millions de francs CFA, le deuxième prix est revenu au projet Sendon, une plateforme numérique dédiée à la gestion des dons de sang, pensée pour réduire les délais entre la demande et la disponibilité des poches sanguines.

"Quand quelqu'un a besoin de sang dans un hôpital, on peut accéder directement aux donneurs sans passer par des intermédiaires et perdre du temps", a expliqué Ndiégane Sarr, membre de l'équipe.

L'outil permet également aux centres de santé de gérer leurs stocks et au Centre national de transfusion sanguine (CNTS) d'avoir "une vue d'ensemble" pour une meilleure optimisation du système de santé, a précisé l'étudiant inscrit en master 2 option Intelligence artificielle et Smart Tech à l'Université Iba Der Thiam de Thiès.

Il dit espérer un déploiement national du projet avant une éventuelle expansion à l'international.

L'étudiant a toutefois insisté sur la nécessité d'un plus grand accompagnement du travail des innovateurs, en vue de permettre une "structuration solide" des projets qu'ils portent.

Le troisième prix, assorti d'une enveloppe de 5 millions de francs CFA, a été attribué à Tontuma Bot, une solution d'assistance administrative basée sur les langues locales et destinée à faciliter l'accès aux services publics.

"Nous avons vu que nos parents ont souvent des difficultés dans les démarches administratives, surtout les personnes non alphabétisés en français", a avancé Aïcha Ndiaye, élève-ingénieure à l'École supérieure polytechnique de Dakar et membre de l'équipe du projet.

Les différentes équipes ont salué l'engagement des autorités en faveur de l'innovation technologique, tout en insistant sur la nécessité d'un accompagnement durable pour transformer ces projets en solutions opérationnelles.

"C'est important d'encourager ces innovations-là, mais aussi de les accompagner jusqu'à ce qu'elles deviennent des entreprises solides", a plaidé Aïcha Ndiaye.

D'autres solutions innovantes comme Kay Bay, Pass Bi et Ecolo ont été nominés. Green Sponges, une autre startup évoluant dans la protection de l'environnement et du cadre de vie, a remporté le "prix coup de coeur" du jury.