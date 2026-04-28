Sénégal: Réformes constitutionnelles, politiques et judiciaires - Diomaye Faye lance le grand chantier

Après plusieurs mois d'attente, la présidence de la République passe à l'acte. Quatre avant-projets de loi, issus des concertations nationales sur la justice et le système politique, ont été rendus publics, marquant le lancement effectif d'un chantier de réformes annoncé comme structurant pour l'équilibre des institutions et la transparence du jeu démocratique

Fin du suspense sur les réformes issues des concertations sur la justice et le système politique, organisées respectivement en mai 2024 et en mai 2025. Le président de la République, qui avait annoncé, lors de son discours à la Nation du 31 décembre dernier, la transmission des projets de loi tirés des recommandations de ces discussions avant la fin du mois de mars, a enfin enclenché le processus de mise en oeuvre des conclusions de ces deux rencontres qu'il avait convoquées.

Dans un communiqué rendu public hier, lundi 27 avril, la présidence de la République a, en effet, procédé à la publication de quatre avant-projets de loi portant sur les recommandations de ces deux dialogues nationaux inclusifs.

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Il s'agit, entre autres, de l'avant-projet de loi portant révision de la Constitution ; de l'avant-projet de loi organique relatif à la Cour constitutionnelle ; de l'avant-projet de loi portant Code électoral, avec la création de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) ; et de l'avant-projet de loi relatif aux partis politiques.

Publiés sur la plateforme numérique https://jubbanti.sec.gouv.sn, ces avant-projets de loi introduisent, selon le document de la présidence de la République, plusieurs innovations. Parmi celles-ci, on peut citer l'adaptation du préambule de la Constitution à l'évolution des dispositions constitutionnelles après plusieurs révisions ;

l'instauration d'une véritable séparation des pouvoirs entre l'Exécutif, le Législatif et le Judiciaire ; la reconnaissance de la compétence de l'Assemblée nationale à entendre toute personne dont l'audition est jugée utile à travers des commissions d'enquête ou d'information ; ou encore l'encadrement des décisions des autorités publiques engageant substantiellement l'État entre le scrutin présidentiel et la proclamation définitive des résultats.