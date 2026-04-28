Sénégal: Le géant sénégalais des télécommunications Sonatel versera des dividendes le 26 mai

La Sonatel(BRVM : SNTS) versera un dividende de 1740 FCFA par action au titre de l'exercice 2025, selon un avis de marché publié le 23 avril.

Le dividende sera payé le 26 mai 2026. La date d'enregistrement est fixée au même jour, ce qui signifie que les actionnaires enregistrés à cette date recevront le paiement.

L'action sera négociée ex-dividende à partir du 22 mai 2026. Les investisseurs qui achètent des actions à partir de cette date ne seront pas éligibles au dividende. Les ordres en attente dans le système de négociation seront annulés à cette date, conformément aux règles du marché.

L'avis confirme les procédures standard pour la distribution du dividende à la BRVM, y compris le moment de l'éligibilité et les ajustements de règlement.

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Les investisseurs souhaitant obtenir plus de détails sont invités à s'adresser à BICIBourse, qui traite les informations relatives à l'opération.

Points clés à retenir

Le niveau de dividende de 1740 FCFA par action renforce la position de la Sonatel comme l'un des principaux titres générateurs de revenus de la BRVM. Les sociétés de télécommunications et les banques dominent les flux de dividendes sur le marché régional, où les versements réguliers sont un facteur clé des rendements des investisseurs. Sonatel, en particulier, est largement détenue par les investisseurs institutionnels et particuliers en raison de son profil de flux de trésorerie stable et de son historique de dividendes.

La date de détachement du dividende est un événement clé pour les investisseurs axés sur les stratégies de rendement, car le moment choisi détermine l'éligibilité au paiement. Les actions à dividende élevé comme Sonatel ont également tendance à ancrer la liquidité du marché, représentant souvent une part importante de l'activité de négociation. Dans un marché où les gains en capital peuvent être irréguliers en raison de la faible liquidité, les revenus de dividendes offrent une composante de rendement plus prévisible. Pour le marché dans son ensemble, le versement continu de dividendes par les grandes sociétés cotées en bourse est un signe de stabilité financière et renforce la confiance des investisseurs, en particulier pendant les périodes de volatilité du marché.