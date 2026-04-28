Burkina Faso: Foire internationale des petits génies du Faso - Des projets innovants des jeunes valorisés

Open My eyes for life association (OMELA) a lancé officiellement, la IIe édition de la Foire internationale des petits génies du Faso (FIPEG-FASO), vendredi 24 avril 2026, à Ouagadougou. Placée sur le thème : « De l'idée au marché du mécanisme d'accompagnement de protection et de financement des jeunes talents inventeurs du Burkina Faso », l'initiative vise à promouvoir l'innovation et la créativité des enfants et des jeunes.

Le Musée national a abrité, du 24 au 26 avril 2026, à Ouagadougou, la IIe édition de la Foire internationale des petits génies du Faso (FIPEG-FASO). Organisée par Open My Eyes for Life Association (OMELA), la foire a été officiellement lancée, vendredi 24 avril 2026, à Ouagadougou. Elle a eu pour thème : « De l'idée au marché du mécanisme d'accompagnement de protection et de financement des jeunes talents inventeurs du Burkina Faso ». Selon le président de OMELA, Emmanuel Dori, durant trois jours, 500 enfants ont eu l'opportunité d'exprimer leur imagination à travers des activités interactives et ludiques.

« 50 projets innovants réalisés par des enfants ont été présentés », a fait savoir le président de OMELA. En vue d'encourager les jeunes créateurs, les meilleurs projets ont

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

été récompensés lors d'une soirée de distinction au dernier jour de la foire. Des ateliers pratiques ont également permis aux participants d'être outillés à plusieurs thématiques telles que l'intelligence artificielle et la robotique, a signifié le promoteur. Convaincu que chaque enfant détient en lui une étincelle de génie et un talent unique qui ne demande qu'à être révélé, encouragé et orienté, OMELA veut faire de la promotion du talent juvénile, son cheval de bataille.

Pour le président de l'association, cette édition se distingue par une organisation plus inclusive et structurée. La représentante du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la Pr Olga Lompo, a salué une initiative porteuse d'espoir. Elle a souligné que cette foire permet de mettre en lumière le génie créatif de la jeunesse burkinabè, capable de proposer des solutions concrètes aux défis du quotidien. Elle a insisté sur la nécessité d'accompagner ces jeunes talents à travers un encadrement adapté et des opportunités concrètes.