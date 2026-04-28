Afrique de l'Ouest: La Guinée Bissau lève 15 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

Pour faire face à ses besoins budgétaires, l'Etat de Guinée Bissau a levé le lundi 27 avril 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 15 milliards FCFA à la suite de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 350 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

L'émetteur avait mis en adjudication un montant de 15 milliards de FCFA. Le montant total des soumissions des investisseurs s'est élevé à 19,823 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 132,16%.

Le montant des soumissions retenu est de 15 milliards FCFA et celui rejeté 4,823 milliards FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 75,67%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,20% pour les bons et 8,15% pour les obligations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'émetteur s'est engagé à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 12 avril 2027. Les intérêts seront payés d'avance et précomptés sur la valeur nominale de ces bons.

L'émetteur compte aussi rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 14 avril 2029. Il procédera au paiement des intérêts par an au taux de 6,25% et ce, dès la fin de la première année. Pour faire face à ses besoins budgétaires, l'Etat de Guinée Bissau a levé le lundi 27 avril 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 15 milliards FCFA à la suite de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 350 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

L'émetteur avait mis en adjudication un montant de 15 milliards de FCFA. Le montant total des soumissions des investisseurs s'est élevé à 19,823 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 132,16%.

Le montant des soumissions retenu est de 15 milliards FCFA et celui rejeté 4,823 milliards FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 75,67%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,20% pour les bons et 8,15% pour les obligations.

L'émetteur s'est engagé à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 12 avril 2027. Les intérêts seront payés d'avance et précomptés sur la valeur nominale de ces bons.

L'émetteur compte aussi rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 14 avril 2029. Il procédera au paiement des intérêts par an au taux de 6,25% et ce, dès la fin de la première année.