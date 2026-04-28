Sénégal: Anta Babacar Ngom - 'Nous avons besoin d'une Assemblée nationale à la hauteur'

Dakar — La députée Anta Babacar Ngom a appelé, mardi, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à envisager la dissolution de l'Assemblée nationale, estimant que le pays a besoin d'un Parlement "à la hauteur des défis".

"Dès que les conditions seront réunies, nous appelons le chef de l'État à assumer ses responsabilités dans le contexte politique actuel", a-t-il déclaré lors de la plénière de l'Assemblée nationale portant sur l'examen de la proposition de loi du groupe parlementaire de la majorité portant modification du Code électoral.

"Le Sénégal a besoin d'une Assemblée qui est à la hauteur des défis de notre peuple" et qui soit "capable de répondre efficacement aux défis du pays et aux préoccupations des citoyens", a-t-elle dit, estimant que la configuration politique actuelle du Sénégal justifie une réorganisation institutionnelle.

La députée avait auparavant dénoncé un "passage en force", en parlant du maintien de la plénière de l'Assemblée nationale portant sur l'examen de la proposition de loi du groupe parlementaire du pouvoir portant modification du Code électoral.

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Des organisations de la Société civile avaient appelé l'Assemblée nationale, lundi, à surseoir à l'examen de cette proposition de loi modifiant la loi n° 2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, au nom du consensus nécessaire sur ces questions.

Anta Babacar Ngom a pointé à son tour un "unilatéralisme" qui s'écarte de la tradition de consensus qui caractérise, selon elle, la démocratie sénégalaise.

"La démocratie, au-delà de la règle de la majorité, est une affaire d'élégance institutionnelle", a-t-elle ajouté, appelant les parlementaires au respect des pratiques consensuelles.

La députée a mis en cause le recours à la procédure d'urgence, qu'elle considère comme injustifiée.