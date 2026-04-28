Sénégal: Le programme Nekkal a atteint ses objectifs, selon le DG de l'ANEC

Dakar — Le programme Nekkal, lancé le 7 mai 2021, a atteint ses objectifs consistant au renforcement du système d'information de l'état civil et à la consolidation d'un fichier national d'identité biométrique au Sénégal, a déclaré, lundi, à Dakar, le directeur de l'Agence nationale de l'état civil (ANEC), Momar Ndao.

"Nous sommes à la phase de capitalisation du programme Nekkal, et ce qu'on peut noter globalement, c'est que l'objectif a été atteint", a-t-il dit, à l'ouverture d'un atelier de validation des documents de capitalisation du programme Nekkal, clôturé après 42 mois de mise en oeuvre.

Selon Momar Ndao, le programme Nekkal allie un volet juridique, une partie technologique, mais aussi tout ce qui est capacitation pour le capital humain.

"Du point de vue juridique, on peut noter qu'il y a beaucoup de textes de lois qui ont été conçus et dont une partie a été validée [pendant que d'autres] sont dans le circuit. Du point de vue technique, on peut parler de l'aspect bâtiment et infrastructures", indique-t-il.

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Le directeur général de l'ANEC a salué la construction de plusieurs centres d'état civil partout dans le pays et d'autres infrastructures en cours de réalisation.

Momar Ndao a par ailleurs fait état de manquements notés dans l'aspect de la connectivité qui, dit-il, pose énormément de problèmes à travers le pays.

"Il y a des centres où l'Internet a été installé mais le circuit n'a pas été exhaustif. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas d'Internet. Il y a aussi la lenteur, l'Internet est très lent, le débit binaire est très faible", note-t-il.

Momar Ndao a ajouté qu'il y a "énormément de travail" à faire aussi dans la formation des officiers que des agents d'état civil.

Venu présider la cérémonie, Pape Gora Thiaw, conseiller technique du ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires, a salué les acquis du projet Nekkal.

"Nous avons constaté que les acteurs qui sont impliqués dans la gestion des faits d'état civil ont été capacités. On leur a permis de pouvoir quand même avoir des aptitudes [leur permettant de répondre ou de permettre] aux populations de pouvoir [...] déclarer les naissances, déclarer les décès et déclarer aussi les mariages et les divorces, tout ce qui constitue les faits d'état civil", a-t-il souligné.

"Si tous ces résultats ont été obtenus, c'est parce que le programme a mis un curseur sur [ces points] et il y a eu aussi des innovations technologiques qui ont été apportées, et cela facilite l'accessibilité de ces services publics aux populations", a-t-il conclu.